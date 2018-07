Sara Omar til angreb på Lars Hedegaard: »Jeg er ikke krøbet i skjul«

Debatten fortsætter om den 31-årige forfatter Sara Omar, der sidste år udgav »Dødevaskeren«, der kritiserer muslimske kvinders mangel på rettigheder, og i forlængelse af debatten har forfatteren lagt en video op på sin Facebook, hvori hun lægger skarpt afstand til udtalelser fra den tidligere formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard.

I indlægget, der kan ses her, retter Sara Omar en kritik mod Lars Hedegaard for hævde, at hun har bøjet sig for pression fra muslimer. Formodningen fra Hedegaard om, at hun skulle have bøjet sig for pression, fulgte efter en episode i forrige måned, hvor Sara Omar efter en offentlig forelæsning i en boghandel ikke ville lade sig fotografere sammen med bestemte islamkritiske personer, da hun var skeptisk omkring at billedet ville blive brugt til fjendtlige politiske agendaer, som hun ikke ville stå inde for.

»Du kritiserer mig for at tage afstand fra den yderste højrefløj, da du mener, at jeg på den måde bukker under for islamister. Men sagen er den, at jeg aldrig har været en del af den yderste højrefløj, ligesom jeg aldrig har været en del af islamismen. Jeg har ikke været og er ikke en del af nogen fløje eller grupperinger,« siger Sara Omar i sin facebook-tale.

"Jeg lever ikke efter hvad muslimer eller ikke-muslimer synes om mig."

I et interview med Berlingske, siger Sara Omar, at hun har lagt videoen ud på sin facebookside, fordi hun føler det nødvendigt, at “afmontere usande rygter og gætterier” om hendes position.

Mange vil tro, at din video i dag først og fremmest skyldes, at Lars Hedegaard er så foragtet en person blandt muslimer i Danmark, at det er vigtigt for dig at lægge afstand til ham - hvad tænker du om det?

»For mig er det fuldstændigt ligegyldigt om det er personer som Lars Hedegaard eller om det er en ekstremistisk imam, der spreder usande rygter om mig. Jeg lever ikke efter hvad muslimer eller ikke-muslimer synes om mig. Jeg lever og kæmper for børn, piger og kvinders rettigheder. Det er det vigtigste for mig,« siger Sara Omar.

Du nægter at være del af fløjene i islamdebatten - men du vel nødt til acceptere, at din islamkritik i mere eller mindre grad kommer til at overlappe den der kommer fra andre islamkritikere - også dem du ikke bryder dig om?

»Jeg bryder mig ikke om folk, der kommer med generaliserende kritik af islam og som dæmoniserer muslimer. Jeg bryder mig ikke om deres usaglighed og deres måde at splitte os på. Jeg er ikke bange for at adressere de problemer, vi har i visse muslimske miljøer, for det har vi, men jeg vil være der, hvor løsningerne er.«

Hvordan mener du, at man bedst skaber en konstruktiv debat om islam uden at det ender i fløjkrige?

»Vi skal være løsningsorienterede og virkelig brænde for det, og det er dét, som fører os sammen i diskussion. Der kommer nye resultater hver dag, det ved dem der for eksempel arbejder med unge på gadeplan. Men samtidig handler den offentlige debat mere og mere om at skabe frygt ud fra en generel kritik af muslimer, snarere end at fokusere på dem, som er problemet. Jeg har hele tiden sagt, at mine ord ikke skal være brænde på fremmedfjendske bål. Jeg kommer med kritik, fordi jeg vil oplyse og finde løsninger. Jeg kræver selvindsigt. Også af dem, der er ekstremistiske i deres livsanskuelse.«

Den tidligere formand for trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, er ikke overrasket over, at Sara Omar, ifølge hende selv, hverken kryber i skjul, ikke har fået mundkurv på og aldrig har været udsat for trusler.

»Men jeg har ingen kommentarer ud over det, for det har jeg jo ikke mulighed for at vurdere. Hun kender de muslimske miljøer bedre end jeg gør. Derudover mener jeg det samme, som jeg har sagt tidligere,« siger Lars Hedegaard.

Hvad tænker du om, at Sara Omar tager afstand fra yderste højrefløj?

»Det er desværre blevet almindeligt, at man bare udnævner islamkritikere til at være højrefløj, for så behøver man, ifølge nutidens diskurs, ikke længere at forholde sig til deres argumenter. Jeg synes, det er skuffende, at hun ikke er mere begavet. Lad os da få en diskussion i stedet for at kalde hinanden navne. Men i øvrigt: hvis det særligt er højrefløjen, der skulle have patent på kritik af islam, må man sige, at højrefløjen er blevet overordentligt bred i Danmark, idet den da dækker stort set alle politiske partier.«

Sara Omar er i øjeblikket på ferie i udlandet, og interviewet med hende er foregået på mail.