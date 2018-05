Sangstjernen med begge ben på jorden og i gode sko

Birgit Nilsson havde hundreder af historier om både de kiksede og de kongelige øjeblikke i sin karriere og grinede selv som den første ad dem.

Hendes far ønskede sig for eksempel en søn og havde lovet jordemoderen 50 kroner ekstra for den gode nyhed.

Læs også Tumult og beskyldninger op til odenseansk operasatsning

Der var også dengang, hun slet ikke kunne vente på resultatet af en landskamp mellem Sverige og Tyskland og fik det hvisket i ørerne af en kollega, der lige var kommet ind på scenen ude fra kulissen.

Den mest sigende anekdote om hende bevæger sig ned under bæltestedet: Birgit Nilsson blev på et tidspunkt kontaktet af en anden berømthed fra sit fædreland, Lennart Nilsson. Fotografen var verdenskendt for sine fantastiske fotos af fostre i moders liv og ville forevige Birgit Nilssons højt betalte stemmelæber i aktion.

Sopranen skulle altså have hans kamera langt ned i halsen og derpå afsynge det høje C. Hendes svar på stående fod blev et nej tak – »for vi ved jo godt, hvor det kamera ellers har været!«

Hendes første sanglærere havde nær slået hende ihjel eller i hvert fald taget livet af hendes karriere. Så hun tog sagen i egen hånd og lærte sig grundlæggende alt på egen hånd. Birgit Nilsson stillede sig ind på de store scener med alle sanser i sving og fandt ud af teknikken med sin sunde fornuft.

For den menneskelige stemme er som et gummibånd og skal endelig ikke strækkes over evne. Hvis du bliver ved – sådan som hendes lærere krævede – vil det knække til sidst. »Du ender med en masse registre og et hul i midten,« kunne hun sige.

Birgit Nilsson var så samtidig heldig fra fødslen. Hun var slet og ret født med de rigtige forældre, som hun sagde. Talentet ejede også et lidt kasseformet kranium med dette brede kæbeben, der virker så karakteristisk for store sangere.

Læs også Michael Bojesens første sæson på Malmö Opera: »Vi dækker alt, der har med sang at gøre«

Men hun kunne samtidig være beskeden langt ud over det sædvanlige og fandt for eksempel ikke selv sin stemme specielt stor. Nøglen var det berømte »ping!«, sagde hun til sine unge kolleger – hendes evne til at koncentrere den enkelte tone og give den fuld resonans.

Birgit Nilssons allerførste rolle var i 1946 som Agathe i Webers skelsættende »Jægerbruden« med al dens gys og gru. En kollega på Kungliga Teatern i Stockholm måtte melde fra i sidste sekund. Birgit sprang ind med tre dages varsel.

Og hvis man nu forventer en ren solskinshistorie, så nej: Dirigenten i skikkelse af Leo Blech var på ingen måde glad for hendes præstation. Han kaldte hende både ubegavet og endda umusikalsk og fyldte inden længe hendes sind med selvmordstanker, skriver hun i selvbiografien »La Nilsson« fra 1995.

Selv om Birgit Nilsson var den seje type med begge fødder solidt plantet i den skånske muld, kendte hun alle udfordringerne som både sanger og menneske.

Hun kunne være grundigt nervøs før de store debuter på eksempelvis statsoperaen i Wien anno 1953 og Teatro alla Scala i Milano anno 1958 og fantaserede om udveje til sidste øjeblik: Hvor få skader ville udløse en forståelig aflysning? Hvor lille en trafikulykke skulle der til?

Alle operahuse elsker slidstyrke. Hvis man møder op som aftalt og gør sit arbejde, er man godt i gang. Birgit Nilssons sikkerhed forblev hendes våben nummer to efter stemmen og satte hende i stand til det utroligste.

Hun debuterede for eksempel som Brünnhilde i »Nibelungens ring« som indspringer med bare to ugers varsel og som Lady Macbeth i Verdis drama under legendariske Fritz Buschs ledelse med kun tre uger til forberedelse.

Hun var ikke nogen »varm« sanger og holdt sig langt fra de sædvanlige vibratoer som Øresundsbroen i stormvejr. Birgit Nilsson holdt enhver bævren på det mindst mulige og satsede alt på stemmens iboende skønhed og musikaliteten.

Resultatet gjorde hende i perioder til verdens mest efterspurgte sanger overhovedet. Svenskeren optrådte for eksempel som den kvindelige hovedrolle i »Tristan og Isolde« hele 209 gange.

En type som Herbert von Karajan kunne ikke udstå damen og måtte alligevel spille sammen med hende igen og igen. Det østrigske dirigentikon sendte hende engang et meget langt telegram med lidt for detaljerede ønsker til deres fremtidige samarbejder. Sangerinden svarede med et af operahistoriens korteste. »Busy. Birgit.«

Man kunne især høre hende i de lidt tungere roller med den fra Richard Wagners operaer i spidsen. Hvis man har hørt hende live, glemmer man aldrig den helt utrolige kraft over hele stemmen og de høje toner især.

Selv om Birgit Nilsson hører til sin generations mest indspillede operastjerner, gør hun sig ikke altid godt på indspilninger – hvilket hun selv var både bevidst om og ked af.

Indspilninger som »Salome« af Richard Strauss med Georg Solti på dirigentpodiet fra 1962 og »Turandot« med selveste Jussi Björling som Calaf fra 1959 regnes ellers for obligatoriske blandt operanørder endnu i dag.

Birgit Nilsson døde i julen 2005. Hun efterlod sig ægtemanden Bertil og et forseglet brev: Den stenrige sanger med det stille liv som pensionist på fødeegnen ville sætte et minde over sig selv med en pris.

The Birgit Nilsson Prize på ikke mindre end én million dollar står i dag som den klassiske verdens ubetinget største hæder. Og hun havde selv navnet på den allerførste modtager liggende i sin hemmelige kuvert: Tenoren og hjertevennen Plácido Domingo.

Og dét med fødderne i den skånske muld skulle tages helt bogstaveligt. Hun var måske den bedste Turandot fra Puccinis opera i sin generation og den bedste Isolde nogensinde, men da hun trak sig tilbage i sin alderdom med sin dyrlægemand og havens væld af grøntsager, var hun vel så lykkelig som ingensinde før.

Birgit Nilsson kom fra jorden og forblev ved jorden. Snobberne med deres pjat og pjank var ikke lige hendes stil. Da en ung sangerinde spurgte om den bedste forudsætning for en sangerinde i Isoldes rolle, lod det berømte svar: »Gode sko.«

shx@berlingske.dk