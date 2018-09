Sangeren Ed Sheeran synger næste sommer i Odense

Den 27-årige singer-songwriter Ed Sheeran giver i juli 2019 koncert i Tusindårsskoven i Odense.

Det oplyser Down The Drain Production i en pressemeddelelse.

Den britiske sanger, der har skrevet numre som "Shape of You", "Castle on the Hill" og "Happier", optræder i Odense søndag den 28. juli 2019. Koncerten på Fyn bliver efter planen hans hidtil største koncert i Danmark.

Med plads til 43.000 tilhørere bliver koncerten den største koncert nogensinde i Tusindårsskoven, viser pressemeddelelsen.

Koncerten er led i Ed Sheerans Divide-turné. Den tager ham forbi lande som Frankrig, Rumænien, Portugal, Spanien, Rusland, Island og Østrig.

Ed Sheeran fik i 2017 en MBE (Most Excellent Order of the British Empire, red.) af den britiske monark, dronning Elizabeth, for sit arbejde med musik og velgørenhed.

Han har også vundet fire grammy-statuetter, heriblandt for årets bedste sang i 2016 for nummeret "Thinking Out Loud".

Ed Sheeran har flere gange før givet koncert i Danmark. Han har optrådt i Jyske Bank Boxen i Herning, Lille Vega i København, Forum i København og sidste år til finalen i det danske "X Factor" i DR Byen.

