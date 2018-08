Sådan ødelægger man den gode stemning i Sverige

Det skulle jeg aldrig have sagt. Så snart ordene var røget ud af munden på mig, ville jeg ønske, jeg havde kunnet holde min forbandede kæft med tilbagevirkende kraft. Men jeg syntes vel bare, der i samtalen havde været et hul, som man ikke blot kunne overlade til stueurets tikken eller fluernes summen i vindueskarmen at fylde ud. Vi havde jo aldrig mødt naboerne før, så snakken hen over fikan – kaffe og brød – gik velsagtens lidt trægt. Hvad jeg sagde den efterårssøndag, og hvorfor jeg aldrig skulle have sagt det, vender vi tilbage til.

Jeg har et hus i Sverige sammen med min kæreste. Et lille blåmalet husmandssted. Det, som danskerne kalder en ødegård, men som svenskerne ville benævne en torp. Sat i en gammel landbohave ved en markvej med udsigt til årstidernes gang på agrene, hvor der år efter år sås og høstes, mens skovbrynet i baggrunden sætter løv og falmer igen. Gammelt dansk land midt på den skånske højslette. Vi fordeler vores tid mellem pligtlejligheden i København og det landlige refugium.

Stemningen var ødelagt. Alle stirrede ned i deres kanelbullar.

Herude lever man det stille liv langt fra storbyerne. Skønt relativt tæt på Malmø er vi allerede i Udkantssverige med nedlagte landbrug og butikker, der er svære at holde liv i. De fleste, der bor her, er håndværkere eller landarbejdere, der passer deres dont og længes mod fredagsmys, tagselv-slik, pizza og joggingdragt foran fjernsynet i weekenden. Langt – meget langt – fra beslutningstagerne og kultureliten i Stockholm.

Nærmeste lidt større by er Sjöbo. Sig navnet, og flere steder i Sverige vil de gyse eller i det mindste ryste på hovedet. For 30 år siden høstede Sjöbo Kommune store overskrifter efter en folkeafstemning vendt mod at modtage flere flygtninge. Sjöbopartiet, forbundet med højreekstremisme og modstand mod indvandring, brød igennem. Og kommunen har svært ved at slippe af med sit racismestempel: Ved det seneste rigsdagsvalg for fire år siden fik Sverigedemokraterna næsten hver tredje stemme. Nu holder hele Sverige vejret forud for valget 9. september. Hvordan stemmer de i Sjöbo? Hvordan stemmer de i resten af Sverige?

Når man bor på landet, er man afhængig af sine naboer. Hvem har en traktor, der kan skovle sne? Og hvem kan hjælpe med at skære et gammelt elmetræ ned, når det ikke længere kan? Det kunne nogle naboer fra den anden side af marken. De havde ovenikøbet en lift og fik til gengæld en god stabel brænde for deres møje.

Da træet, der ellers havde stået og vogtet over gården i hundrede år, var skåret ned, inviterede vi naboerne indenfor til en kop kaffe. Og så var det, jeg kom til at nævne, at jeg havde læst i den lokale avis, at det for længst lukkede hotel på torvet i nærliggende Vollsjö var blevet nævnt som muligt flygtningecenter. Det fik en nabokvinde til lidt spagt at ytre, »at alle her i landet jo naturligvis har pligt til at være med til at løse problemet«.

På den anden side af kaffebordet sad en anden nabo, og det var han lodret uenig i.

»Man kan ikke trække sådan noget ned over hovedet på et lille lokalsamfund,« mente den yngre mand og så bøs ud.. Stemningen var ødelagt. Alle stirrede ned i deres kanelbullar. Jeg havde nævnt det unævnelige.

Indtil videre er der nu ikke kommet noget flygtningecenter på torvet i Vollsjö. Hotellet står stadig og stirrer på forbipasserende med sine mange døde øjne.

Hvad det hedder? Hotel Svea naturligvis.

Hvem kan se symbolikken?