Så skønt som stilhed

Jakob Bro er nu ude med sit tredje album, »Returnings«, for ECM Records. Og hvad betyder det? Ja, for en jazzmusiker er det et adelsmærke at være tilknyttet det tyske pladeselskab, som siden 1970erne har profileret sig som hjemsted for musikere, der ikke har fulgt de pågående amerikanske jazzformer, men derimod har valgt en mere impressionistisk og ofte meditativ tilgang til musikken. Dog uden at man kan generalisere. Men ECM Records har en udpræget æstetisk profil, og selskabet har da også et motto, der lyder: »The Most Beautiful Sound Next to Silence«.

Guitaristen Jakob Bro, der på onsdag fylder 40 år, hører til de relativt få danske musikere, som ECM-produceren Manfred Eicher har fundet værdig til sit selskab. Det skyldes utvivlsomt Jakob Bros karakteristiske, rolige og klangskønne spillestil, som han for alvor foldede ud på den plade-trilogi, som han i årene 2008-2012 indspillede i New York i selskab med blandt andre den legendariske altsaxofonist Lee Konitz.

På sit nye album omgiver Jakob Bro sig med den nu 36-årige amerikanske bassist Thomas Morgan, den nu 75-årige norske trommeslager Jon Christensen og den nu 77-årige danske trompetist Palle Mikkelborg, og i jazzens verden giver en sådan aldersspredning ofte et meget smukt resultat. Nysgerrighed og livsvisdom går op i en højere enhed, hvilket i høj grad er tilfældet her. De fire yderst personlige musikere er fuldkomment til stede, lydhøre og kreative igennem albummets otte værker.

Jakob Bro er den primære komponist, og kvartetten lægger ud med hans »Oktober«, en rolig og intim vals, hvor guitaristen åbner med luftige akkorder, hvorefter Palle Mikkelborg kommer ind for –med sit på én gang magtfulde og melankolske spil – at fortælle et lille eventyr. Og den fint anlagte emotionelle stemning fortsætter i den blidt gyngende »Strands«, som har smukke reminiscenser af den gamle salme » Altid frejdig, når du går«.

Og der er i det hele taget noget åndeligt og andægtigt over musikken, uden at den bliver hverken selvsmagende eller svulstig, tværtimod. En urkraft er til stede, og det er egentligt kun i Mikkelborg-kompositionen »View«, at en lidt for lang kontrabas-tromme-dialog bryder den fundamentale stemning.

Men tingene falder fuldkomment på plads i den efterfølgende og meget betagende »Lyskaster«, hvor Palle Mikkelborg lancerer det sarte og lyriske tema, som Jakob Bro – med fordybelse og overblik – fantaserer over.

Albummets titelnummer, »Returnings«, er et dramatisk værk, hvor en forvrænget guitar slår dørene op til en mørk og mystisk verden, hvor alle aktører bidrager til en særegen musikalsk slagmark. Og så kommer der atter og slutteligt balance i universet med Palle Mikkelborgs »Youth«, hvor trompet og guitar får afrundet en rejse og en lyd, hvis skønhed er tæt på at overgå stilhed.

Jakob Bro: Returnings

ECM Records/Jazzcup