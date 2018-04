Så er hele programmet klar: Roskilde Festival løfter sløret for flere nye hovednavne

Roskilde Festival har torsdag morgen offentliggjort det fulde program til sommerens store festival.

I toppen af bunken med over 50 nye musiknavne finder man Nick Cave & The Bad Seeds, der vender tilbage til festivalen for sjette gang med blændende album- og koncertanmeldelser i ryggen.

Den britiske gruppe Massive Attack, der var blandt den bastunge triphops hovedarkitekter tilbage i 1990erne, er også blandt de nye hovednavne.

»Både Nick Cave og Massive Attack fremstår i dag som evigt aktuelle ikoner, der ikke frygter at udfordre deres omverden. Så deres hengivne fans kan godt begynde at se frem til storladne og overvældende oplevelser på Orange Scene,« lyder det i en pressemeddelelse fra programchef Anders Wahren.

Andre nye tilføjelser til programmet tæller bl.a. den franske sanger og skuespiller Charlotte Gainsbourg, soul- og hiphop-stjernen Anderson .Paak, den fremadstormende popstjerne Dua Lipa, rapperne Joey Bada$$ og Danny Brown samt Mike Skinner fra The Streets.

Æren af at åbne Orange Scene tilfalder i år SAVEUS anført af den tidligere X Factor-vinder Martin Hedegaard.

Dagens nye navne føjer sig til allerede offentliggjorte hovednavne som Eminem, Bruno Mars, Gorillaz, David Byrne, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, St. Vincent, Khalid, Cardi B, Fever Ray, The Minds Of 99, Nephew, Peter Sommer og C.V. Jørgensen.

Se årets festivalplakat med alle 174 musiknavne nederst i artiklen. Roskilde Festival forventer at offentliggøre yderligere en håndfuld navne inden festivalen.

Udover musik byder Roskilde Festival også på et større aktivistisk kunst- og performance-program, der i år sætter fokus på lighed og manglen på samme under overskriften EQUALITY.

Roskilde Festival afholdes i perioden lørdag d. 30. juni til lørdag d. 7. juli.

Se hele plakaten for årets festival her:

Den officielle plakat til Roskilde Festival 2018.