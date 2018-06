Roskilde-gæster for tidligt på den: Larmer og bruger naboers haver som toilet

Det er ikke alle, der kan vente til lørdag, hvor Roskilde Festival officielt åbner op for de mange tusinde gæster, der er klar til en uge i musikkens og festlighedernes tegn.

Derfor er en gruppe på op mod 250 mennesker dukket op i lige rigelig god tid for at ligge klar til at indtage de eftertragtede pladser på festivalpladsen. Det skriver TV2 Lorry.

Det er bare ikke i tråd med den invitation, de ellers har fået fra Roskilde Festival, der først officielt byder gæster velkommen lørdag klokken 16 – eller tidligst fredag samme tid, hvor man kan få lov at tage ophold i et område for de, der ikke helt kan vente.

Indirekte har det ikke så meget med os at gøre, da de ikke er inviteret, men det synes vi så alligevel, det har. Morten Therkildsen

Derfor kommer det også bag på arrangørerne af Roskilde Festival, at nogle endda er så utålmodige, at de allerede onsdag dukkede op foran indgangen. Men den gik ikke, hvorfor festivalvagterne bad gæsterne om at vende om igen.

Det gjorde de imidlertid ikke. I stedet har de omkring 250 mennesker slået sig ned på en nærliggende mark, til stor gene for festivalens naboer, der klager over larm, uro og, ja, afføring, tis og skrald i deres haver og på deres marker.

Det er Roskilde Festival kede af, oplyser sikkerhedschef Morten Therkildsen, der mener, at festivalen har været klare i deres tale overfor gæsterne.

»Vi anerkender fuldt ud, at det er vores gæster. De er så bare kommet før tid, og det er jo et problem. Ligesom hvis du inviterer gæster, så vil du også synes, det er irriterende, at de kommer tre dage før. Så tror jeg også, du ville sige til dem, at de skal smutte hjem og komme tilbage igen. Det er grundlæggende det, vi har gjort her,« siger han.

En »hype«

Normalt er det først om lørdagen, pladsen åbnes. Men utålmodige gæster har med tiden fået rykket lidt til den del. Men der er grænser for, hvor tidligt man kan tillade sig at dukke op.

»Vi har oplevet, at der de seneste år er kommet en »hype« omkring dét at komme tidligere. Vi har forsøgt at gøre det klart, at det altså ikke er meningen, og at de ikke er velkomne før tid. Vi har sagt, de ikke må være her, og at de skal tage hjem. En del er efterfølgende taget hjem, men der er også nogle, der selv har fundet sig et sted i nærheden, hvor de har slået sig ned,« siger han.

Han påpeger dog, at det principielt ikke er festivalens gæster endnu, da festivalen ikke er åben. Alligevel har han og festivalen taget ansvar.

»Indirekte har det ikke så meget med os at gøre, da de ikke er inviteret, men det synes vi så alligevel, det har. Derfor arbejder vi tæt sammen med politiet, og vi har også været ude at stille toiletter op og taget en snak med dem om, hvordan man opfører sig. Vi har desuden stillet to personer til rådighed, så gæsterne har nogle at gå til,« siger Morten Therkildsen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har de modtaget klager fra beboerforeninger og grundejere i nærheden. Ifølge dem har der været uroligheder, men det står dog ikke slemt til.

»De unge er gået ind i nogle haver, og den går selvfølgelig ikke. (..) Men det er ikke noget stort problem. Vi har snakket med dem, og der er god stemning derude,« siger den kommunikationsansvarlige ved Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen til TV2 Lorry.

Ifølge Morten Therkildsen er det ikke noget nyt, at der er en gruppe utålmodige festivalgæster. Han påpeger, at det de tidligere år har været meget værre.

»Det er et tilbagevendende problem. Sidste år, om onsdagen, vurderede vi, at der var omkring 1500 gæster, som kom før tid. I år har vi så været synlige fra starten og bedt gæsterne tage hjem. Vi ser, at problemstillingen er markant mindre i år, så håbet er, at det bliver bedre næste år også,« siger han.