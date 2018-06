Romantikken lever stadig!

Et godt omslag sælger en bog. Et bevidst kedeligt omslag kan appellere til et segment af læsere, der synes, de er særligt seriøse. En anden type – som dagens – signalerer, at de fortæller en sød historie, der måske er eskapistisk underholdning. Og hvad så?

Mød veterinærsygeplejersken Camilla på 25. Både hendes venner og hun selv synes, at nu er det på høje tid at finde en mand. Nytårsaften vedtager de et fortsæt om, at nu skal det være inden et år. Hun er sød og kærlig og god mod dyr, fortæller omslaget, så det skulle ikke være et problem.

SuccesRomanerne var en populær serie, der udkom i perioden 1959-89. Men med en ny udgivelsesrække forsøger forlaget griffle med en opdateret serie, hvor personerne ikke længere tager færgen over Storebælt og bruger datingapps i deres bestræbelser på at finde den eneste ene:

»Gerne håndværker. Han skal have styr på sin stil og være romantisk. Typen, der husker din fødselsdag, giver dig komplimenter og sådan.«

Om det lykkes for Camilla at realisere sit nytårsforsæt med tidens nye muligheder for at møde mennesker, og der opstår sød musik, skal ikke røbes.

Heller ikke om søde Camilla med det kærlige greb på hunde også får domesticeret sin mand i pagt med tidsånden nu om dage. Det ligger egentlig også uden for den romantiske fortælling, bogforsiden lægger op til.

Omslag til Birgitte Amalie Thorns: En mand til Camilla