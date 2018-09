Romaner og film på scenen er ikke et problem. Det er mængden af dem.

Prøv at kigge ud over den teatersæson, som nu går i gang. Der er nok af varer på hylderne. Men hvad er det for nogle varer?

Vi kan i hvert fald slå fast, at teatrene er rigtigt glade for titler, vi kender i forvejen. I hvert fald, hvis vi bevæger os ind i et af de større danske scenehuse. Det gælder ikke bare de klassikere, som naturligt hører til teatrenes repetoire. Rigtig meget er også hentet fra filmens eller bøgernes verden, i stedet for at være noget, nogen selv har fundet på helt fra begyndelsen. Skal vi tage et par eksempler? Der er nok at tage af.

På Det Kongelige Teater viser man en dramatisering af en populær børnebog, »Sigurds Danmarkshistorie«. Det er også her, vi finder sceneudgaven af den litterære klassiker »Kongens fald« af Johannes V. Jensen, mens en anden af den danske litteraturs sværvægtere, »Pelle Erobreren«, senere toner frem for fuld musik på Østre Gasværk Teater. Aarhus Teater er mere til filmens verden, for her er det Lars von Triers »Dancer in the Dark«, der bliver til teater. Ham kan de også godt lide i Odense, hvor det er mesterinstruktørens ellers med rette oversete »Direktøren for det hele«, der går til scenen.

Altid stjålet

Andre filmforlæg? Stephen King-gyseren »Misery« (ja, jeg ved godt, det oprindelig var en roman), »Kærlighed ved første blik«, »Mød mig på Cassiopeia« – om det så er fjernsynsklassikeren »Nissebanden i Grønland« bliver den også sat på scenen op mod jul. Find selv på mere, der er sikkert flere eksempler.

Teatret har altid hugget fra andre medier med arme og ben, helt ligesom filmen da også har gjort det. Og man forstår jo sådan set godt overvejelserne rundtomkring på teatrene: Der er mange pladser, der skal fyldes rundtomkring på de danske scener. Og kunne vi ikke hjælpe os selv ved at være lidt foran på point? Publikum køber jo ikke billet til noget, de ikke kender i forvejen. Der skal danne sig billeder inde i hovedet på dem, når bussen med den store reklame kører forbi: »Den kender jeg godt. Den skal vi se!«

Det er den situation, teatrene er sat i – hvad enten de er offentligt støttede eller fungerer på de rene, rå markedsvilkår. Dermed ikke sagt, at der ikke kan komme godt teater ud af livtaget med forlæggene. Selvfølgelig kan der det. Der findes, ret beset, to slags teater: godt teater og dårligt teater. Det springende punkt er naturligvis: Er der en højere mening med at sætte den film eller den roman, der allerede eksisterer, på scenen? Hvad kan teatret tilføre in its own right? Den prøve skal alle disse dramatiseringer baseret på fremmedlegemer naturligvis bestå.

Men derfor kan man jo godt i sit stille sind ønske sig et teater, der i lidt højere grad tør – eller har mulighed for – at røre en ordentlig mayonnaise fra bunden, for at sige det pænt. Tage sig selv alvorligt som skabende kunstart, for at sige det mindre pænt. Det handler ikke om de enkelte forestillinger. Det handler om mængden af dem. Lad os håbe, at alle de mange film og romaner på teatret gør mine ord til skamme.