RokokoPosten: Næste afsnit af Luksusfælden: Kan eksperterne hjælpe Aarhus’ byråd?

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm. Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Jamen, jeg kan ikke undvære arkitektoniske mesterværker og eksperimentel kunst i det offentlige rum. Og jeg har altså en plan for at få budgettet i balance igen. Det kræver bare, at Danmark vinder over Wales med mindst fire mål,« hører man Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) sige i traileren til næste afsnit af TV3s Luksusfælden, der sendes på tirsdag klokken 20.

Han og de øvrige byrådspolitikere får besøg af Luksusfældens eksperter, der skal forsøge at rydde op i kommunens økonomi og finde ud af, hvor der kan spares uden at gå på kompromis med kommunens kerneopgaver.

RokokoPosten har talt med en af Luksusfældens eksperter, Jan Swyrtz, om den store opgave.

»Den her udsendelse adskiller sig fra mange andre, fordi Aarhus Kommune faktisk ville have råd til rigtig meget kernevelfærd, hvis politikerne bare lærte at disponere midlerne korrekt. Derfor har opgaven i høj grad været at prøve at overbevise især borgmesteren om, hvad hans opgave egentlig er,« siger Jan Swyrtz.

En af de udfordringer, som seerne kan se frem til at følge på tirsdag, er at få borgmesteren til at påtage sig ansvaret for sine økonomiske prioriteringer.

»Han vil meget gerne skyde skylden på alle andre. Så er det regeringen, der har svigtet ham, fordi den ikke giver kommunen 600 millioner kroner. Så er det erhvervslivet og turisterne, der ikke opfører sig sådan, som han gerne vil have det. Men regeringen har aldrig lovet kommunen 600 millioner kroner, og man kan ikke regne med, at investeringer i branding, store events og prestigebyggerier får erhvervsliv og turister til at styrte til for at dække udgifterne,« siger han.

Andre politikere mener, at kommunen slet ikke har et økonomisk problem. En af dem er SF’eren Thomas Medom, som i programmet har en heftig diskussion med eksperterne, fordi han mener, at kommunen slet ikke behøver at spare.

»Medom var nærmest manisk, da han fortalte, at de bare kunne hæve skatten, og at det skulle han nok få gennemført,« fortæller Jan Swyrtz.

I udsendelsen ser man da også, hvordan Thomas Medom straks farer ud for at ringe til en journalist.

»Dagen efter dukkede han op med en kæmpestor kasse med løbesedler, som han ville omdele til borgerne i Aarhus. Han var helt oppe at køre i sin iver efter at slippe for at forholde sig til problemets kerne,« slutter Jan Swyrtz.