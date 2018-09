RokokoPosten: Illuminati: Hvorfor er det kun idioterne, der anerkender os?

»Her til højre har vi laboratorierne, hvor vi udvikler nye former for chemtrails. De seneste år er vi gået over til at forgifte befolkningen gennem vacciner, men vi kan godt lide at være grundige.«

RokokoPosten har mødt Dr. Lucius Mefisto, Esq., der til daglig arbejder som seniorkonspirator i organisationen Illuminati, der gennem årtusinder har været verdens førende udvikler af sammensværgelser og diabolske planer.

Dr. Mefisto, der bærer en lang, rød kutte, viser rundt, men han har ikke inviteret RokokoPosten ind i et af organisationens hemmelige safehouses for at fortælle os, hvem der skød Kennedy eller sænkede Atlantis.

»Det kunne bare være virkelig rart med lidt kvalificeret modstand fra en forsker eller bare en lægmand med en IQ over 85, der lavede andet end at suge bonghoveder og producere YouTube-videoer i sine forældres kælder,« siger den tydeligt frustrerede konspirator og fortsætter:

»Ingen seriøse mennesker anerkender, hvor vanvittigt store vores planer er, for hver gang er det en tilfældig taber, der indser, hvad vi har gang i.«

Manglen på anerkendelse er et af de helt store problemer ved at arbejde i en hemmelighedsfuld organisation som Illuminati. Det viser en nyligt gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt den interplanetariske organisations 12 millioner ansatte. Her rapporterede næsten to tredjedele, at de savnede respekt og anerkendelse i dagligdagen.

»Det er hårdt at komme hjem fra en arbejdsdag, hvor man har planlagt 11. september eller udviklet Rejsekortet og ikke kunne fortælle det til ens nærmeste eller i det mindste blive anerkendt af folk, der betyder noget. Til sidst bliver man ligeglad og glemmer ting, fx om det er os, der er medierne, eller om vi bare manipulerer medierne,« siger Dr. Mefisto, mens han irriteret banker sin skældækkede hale mod marmorgulvet.

»Altså, jeg ved godt, det er meningen, at I journalister skal falde for vores løgne, men nogle gange kunne I helt ærligt godt være lidt mere vakse. Alle kan sgu da se, at Clement Kjersgaard ikke er et menneske, og hvad med Helle Thorning-Schmidt? Hun er den dårligste robotmodel, vi nogensinde har sendt på gaden,« afslutter Dr. Mefisto, mens han stirrer olmt på RokokoPostens udsendte og skyder sin tvedelte tunge frem.