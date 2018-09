RokokoPosten: Hitler raser over DR K-lukning

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Debatten raser, efter at Danmarks Radio har annonceret, at man lukker en række kanaler som en konsekvens af, at regeringen har besluttet at skære 20 procent af stationens budget over de kommende fire år. Nu blander den tidligere tyske rigskansler Adolf Hitler sig med en skarp kritik af lukningen af historie- og kulturkanalen DR K.

»Hvis public service-begrebet skal have nogen mening i det 21. århundrede, kommer man ikke uden om grynede dokumentarer med masser af soldater, som løber hen over marker til dyster underlægningsmusik,« udtaler eksføreren fra sit domicil i underverdenen, hvor han tilbringer evigheden.

»Jeg har læst en lang række klummer, hvor danske degenererede jødisk-bolsjevistiske skribenter hævder, at Dansk Folkeparti minder om nazismen i min tid, men jeg må skuffet erkende, at det ikke er tilfældet. Ingen fra NSDAP ville have vovet at slukke for en kanal, der daglig sendte Hitler-time,« forklarer han opbragt.

Ifølge Adolf Hitler må danske mediebrugere nu nøjes med at læse magasinet Historie, og føreren mener slet ikke, at de to medier kan sammenlignes.

»Selvfølgelig er det fremragende, at man hver måned skriver artikler om mine mest dødbringende vidundervåben med flotte diagrammer og faktabokse henvendt til folk, der på ingen måde er lidt for fascinerede af min regeringstid og militære formåen. Men det er altså slet ikke det samme som at se de unikke farveoptagelser af Heinrich, Hermann og mig ved partikonventet i 1938 eller alle de fede, men alt for få filmstumper fra panserslaget ved Kursk gentaget gang på gang i forskellige sammenhænge.«

Ifølge Adolf Hitler vil lukningen af DR K ramme folkeoplysningen hårdt og forhindre kommende generationer af midaldrende mænd i at sætte sig ind i, hvilken ond, men også diabolsk genial hærfører han faktisk var.

»Tilsyneladende vil de borgerlige partier den totale public service-krig, og jeg har af dødsrelaterede grunde ingen mulighed for at indsætte en modoffensiv. Det er virkelig forstemmende.«