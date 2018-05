Rokokoposten: Eksperter advarer: Biologer vil udvandre efter ulveforbud

Biologer har været en del af universitetsfaunaen og arbejdsmarkedet i Danmark i århundreder. Men det kan snart være slut.

Hvis det lykkes en række interesseorganisationer at få gennemført et forbud mod ulve i dansk natur, er der også overhængende risiko for, at biologerne forlader landet.

Det fortæller Rune Hørring, der er medlem af Danske Biologers Komité for et Ulvevenligt Danmark, og som advarer mod stigende anti-biologisme:

»Hvis det er slut med ulven, er det også slut med biologer i Danmark. Selv om langtfra alle biologer beskæftiger sig med ulve, er vi grundlæggende enige om værdien af en dynamisk og naturlig fauna, og er der ikke plads til ulven, må man sige, at så ønsker man næppe heller biologer her i landet,« siger han og advarer om, at enkelte desperate biologer ulovligt vil importere ulve i biler, hvis forbuddet kommer.

»Vi kalder det at lave en Søren Espersen,« forklarer Rune Hørring.

Erklæringen har gjort indtryk på politikere og befolkning. RokokoPosten har eksempelvis talt med en mand på gaden i Kolding ved navn Dennis.

»Selv er jeg modstander af ulve, men må indrømme, at det er ret uhyggeligt at forestille sig et land uden biologer. Havde det ikke været for dem, ville der være triste lejligheder i den øverste del af Amager Fælled i stedet for søde frøer,« forklarer han.

Foreningen af Danske Konservatorer mener imidlertid, at frygten for, at biologer udvandrer, er vildt overdrevet.

»Så vidt kommer det næppe. Vi støtter fuldt ud, at man sætter jagten på ulven fri. I hvert fald i en periode. Derefter kan man overveje at tillade den igen og skyde nogle flere,« siger formand Markus Svendsen.

Også danske zoologer har truet med at udvandre, uden at nogen dog har bemærket det. Som en anonym zoolog fortæller:

»Lige siden den der giraf blev slået ihjel i Københavns Zoologiske Have, har alle hadet os, så vi forsøger bare at holde lav profil og lade biologerne tage kampen i offentligheden.«