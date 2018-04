»Rodet og farligt«: Kanye West kritiseres som politisk ukorrekt

Der udbrød straks ballade på de sociale medier, da en af populærmusikkens førende skikkelser Kanye West natten til mandag dansk tid udtrykte sympati for Candace Owen. Han skrev, at han godt kunne lide den måde, hun tænker på. Candace Owen er en af de sorte meningsdannere, der har utraditionelle synspunkter om racepolitik, og så har hun udtrykt støtte til præsident Donald Trump. Mere præcist skrev Kanye West: »Jeg elsker den måde Candace Owens tænker på.« Og han fulgte op med bemærkningen: »Kun fritænkere.« Hans oprindelige tweet fik hurtigt 32.000 likes.

Owens tweetede venligt tilbage: »Jeg flipper helt ud. Tag et møde med mig. Jeg siger til alle, at alt, hvad jeg er blevet inspireret til at gøre, blev skrevet med din musik. Jeg er din største fan, fordi du har gjort det muligt. Jeg behøver dig for at vække den sorte befolkning.«

Owens er kendt som konservativ kommentator, som med stor lyst har kritiseret den sorte bevægelse Black Lives Matter, og som sagt har udtrykt beundring for Trump. Hun er en stjerne på Facebook og har millioner af følgere, så hun betyder en hel del i dette meningsunivers.

Blandt de mange reaktioner på de sociale medier var Roseanne Barr, der netop har haft kæmpesucces med genoptagelsen af TV-serie om en amerikansk familie, hvor hun spiller sig selv - nu som Trump-støtte. Hun nøjes med at skrive på Twitter: »Bingo.«

Men der var også mange fjendtlige bemærkninger på nettet som f.eks. forfatteren Raquel Willis, der skrev: »Candace Owens er anti-sort, anti-LGBTQ og hader fakta. At Kanye går sammen med hende er rodet og farligt.«

Det er ikke første gang, Kanye West er fremme med støtte til konservative meningsdannere og Trump. Kort tid efter Trumps valg sagde Kanye West foran sit publikum, at han ville have stemt for Trump: »Jeg sagde, at jeg ikke stemte, ikke? Men hvis jeg havde stemt, så ville jeg have stemt for Trump.«

I december 2016 mødtes han med Trump, men kort tid efter slettede han alle tweets om det, fordi han blev mødt med massiv kritik.