Rockefeller og århundredets kunstauktion

I auktionsverdenen kan »mesterværk« være et tyndslidt ord, men når auk-tionsfirmaet Christie’s i New York 8.-10. maj sætter Peggy og David Rocke-fellers eksklusive og enorme kunstsamling under hammeren, så er der virkelig tale om mesterværker.

Peggy og David Rockefeller. Foto: Rockefeller Archive Center

Milliardær-ægteparrets samling tæller 1.600 kunstgenstande samlet gennem årtier. Her kan man finde porcelæn, der har tilhørt Napoleon, møbler, asiatisk kunst, europæisk kunst og smykker. Særligt samlingen af impressionistisk, moderne amerikansk, fransk og spansk kunst er af højeste karat. Noget sælges på on line-auktion, men det bedste af det bedste sælges på klassisk auktion med hammerslag i auktionsfirmaets eksklusive lokaler – Rockefeller Center – i hjertet af New York.

Læs også Kunstpriser kender ikke til grænser

Det amerikanske magasin Vanity Fair kalder salget for »århundredets auktion«. Priserne forventes at blive høje, for dels er der tale om kunstværker af fineste kvalitet, og dels kommer de fra Rockefeller-familien, som er en af verdens rigeste og mest berømte, og mange vil sikkert gerne eje en genstand, som har prydet dens hjem. Salget anslås at indbringe 500-650 mio. dollar svarende til tre-fire mia. kroner. Pengene skal efter ægteparrets ønske gå til velgørende formål, blandt andet til Harvard University, Museum of Modern Art i New York, tænketanken Council on Foreign Relations og en organisation, der arbejder for naturbeskyttelse i staten Maine nord for New York.

Pablo Picassos tidlige billede (udsnit), "Fillette a la corbeille fleurie", "Pige med blomsterkurv", er auktionens hovednummer og ventes at komme til at koste 550-740 mio. kr. Foto: Christie's

Topstykket på auktionen er et tidligt maleri af Pablo Picasso, »Filette a la corbeille fleurie« – »Pige med blomsterkurv« – fra hans såkaldte blå periode, som ventes at indbringe 550-740 mio. kroner. Billede har en særlig historie. Det har været ejet af den amerikanske forfatter Gertrude Stein, der købte billedet, da hun før Anden Verdenskrig boede i Paris, hvor hun var samlingspunkt for kendte forfattere og kunstnere, blandt andre Pablo Picasso, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald og Henri Matisse. Da Stein døde, købte David Rocke-feller hendes kunstsamling sammen med en gruppe af kunstsamlere, hvorefter man trak lod om billederne. Rockefeller var heldig og kunne vælge billedet af Picasso.

Andre hovednumre ved auktionen er Henri Matisses oliemaleri »Odalisque couchée aux magnolias«, vurderet til 432 mio. kroner, og to malerier af Claude Monet, »Extérieur de la gare Saint-Lazare« og »Nymphéas en fleur«, vurderet til henholdsvis 185 og 309 mio. kroner. Sidstnævnte, der er et af kunstneren berømte åkandebilleder, har hængt ved trappen i en smuk hall i et af Rockefeller-parrets hjem. Andre topstykker er et maleri af Georges Seurat, »La rade de randcamp«, vurderet til 247 mio. kroner, »La Vague« af Paul Gauguin, vurderet til 111 mio. kroner, og »Venise, vue du Quai des Esclavons«, malet af Jean Baptiste Camille Corot, vurderet til 49-74 mio. kroner.

Claude Monets "Nymphéas en fleur" ventes at indbringe 309 mio. kr. Foto: Hector Retamal

Hovedværker fra samlingen har forud for auktionen været vist rundt omkring i verden i Christie’s udstillingslokaler, herunder i London og Bei-jing, for at tiltrække det globale publikum, blaandt andre arabiske, russiske og kinesiske samlere er i disse år med til at trække kunstpriserne op.

David Rockefeller, der i en årrække var chef for den amerikanske Chase Manhatten Bank, døde sidste år, 101 år gammel, mens hans kone, Peggy, døde i 1996. Parret havde en umættelig interesse for kunst og opbyggede deres enorme kunstsamling gennem årtier, og ifølge deres testamente, som deres fire børn, ti børnebørn og ti oldebørn er indforståede med – de arver også milliarder – skal overskuddet fra auktionen som nævnt gå til velgørenhed.

»Dette er den sidste store intakte samling af impressionistisk og moderne kunst samlet i det 20. århundrede. Med et anslåede salg på 650 mio. dollar, som skal gå til velgørenhed, kan der ikke være mere på spil. Vi har et helligt pligt for at gøre vores bedste,« siger Marc Porter fra Christie’s til Vanity Fair.

Læs også Nøgen kvinde kan sætte rekord - hammerslaget kan lande på flere milliarder kroner

Rockefeller-familien er en af verdens rigeste. Det var John D. Rockefeller (1839-1937), der med virksomheden Standard Oil Company skabte en formue, som gjorde ham til den rigeste i moderne historie. Da virksomheden var på sit højeste, kontrollerede den 90 pct. af al olieindustri i USA, og virksomheden blev også dømt for brud på den skrappe amerikanske anti-monopol lovgivning. David Rockefeller var det sidst levende barnebarn af familiedynastiets grundlægger.

Læs også Da Vinci-maleri slår salgsrekord med pris på 2,8 milliarder

Den ufatteligt rige familien har, selv om den lever ekstravagant med mange, store og rigt udstyrede hjem, ry for at være sparsommelig, at leve diskret og for at betragte velgørenhed som en pligt. Den har gennem tiden støttet universiteter, kunst, byforskønnelse og naturbeskyttelse med milliarder af dollars.

»Vi er stolte af at kunne opfylde min fars ønske om at dele den kunst og de genstande, som han og min mor samlede gennem livet, og bruge udbyttet fra auktionen til at kunne fortsætte familiens tradition for velgørenhed, som blev grundlagt af John D. Rockefeller,« udtaler sønnen David Rockefeller Jr. i en pressemeddelse fra Christie’s.

ma@berlingske.dk