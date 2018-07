Renlighed har aldrig været festivalfolkets stærkeste kort

De kan vare i flere dage. Nogle af dem kan endda vare i uger eller hele måneder.

Og de trækker ikke sjældent tusinder af mennesker til og kan derfor være lidt af en magtfaktor både økonomisk og kulturelt.

Sommeren er tid for festivaler!

Begrebet optræder første gang i 1589 og kommer af det latinske festivus. Fænomenet som sådan kendes fra meget ældre tid og har fejringer af de højere magter som forbillede.

Roden til den moderne festival skal altså findes i særligt kristendommens jul, muslimernes månedlange eid og traditionelle høstfester over hele verden.

Vor tids festivaler kan have alle mulige temaer. De store filmfestivaler i eksempelvis Berlin, Venedig og sydfranske Cannes er i praksis en slags messer for filmfolk. Interesserede vil også kende festivaler for mad og drikke, for litteratur i alle afskygninger, for teater og folkemusik og i København endda for jazz.

Woodstock var begyndelsen

Stort anlagte musikfestivaler som den nys overståede ved Roskilde begyndte for alvor i 1969 på en mark ved Catskill Mountains og har altså et halvt århundrede på bagen.

Woodstock Festival står slet og ret som et tidligt højdepunkt i ungdomsoprøret og som begyndelsen på hippekulturen og efter nogles mening på sædernes forfald i almindelighed:

Man kunne høre en purung Joan Baez kvæde protestsange med guitar til. Verden fik også ørerne op for inderen Ravi Shankar på sitar og dermed de stemningsfulde ragaer. Og elskere af rock mødte bands som The Who og Grateful Dead plus lovende solonavne som Janis Joplin og Loe Cocker.

Selv om op mod en halv million mennesker troppede op, fandt pressen ikke den nye festival specielt spændende - for det var sikkert et modefænomen som alle andre og ville jo nok gå over.

Fænomenet skulle så alligevel fortsætte frem til i dag. Selv små festivaler trækker gigantiske menneskemasser til. Glastonbury Festival i britiske Somerset åbnede for eksempel i 1970 og har godt 275.000 kunder i butikken.

Roskilde Festival åbnede året efter og kan til sammenligning præstere omkring det halve på en nogenlunde god sommer. Den legendariske Summerfest i amerikanske Wisconsin begyndte helt spædt allerede i 1968 og kan nu kalde sig verdens største med deltagelse af op mod 900.000 musikelskere fra hele kloden.

Festivaler kan sætte sig dybe spor i form af tomme flasker, aflagte telte og tømmermænd af enhver art. Renlighed har aldrig været festivalfolkets stærkeste kort.

Hvad om alle tog deres skidt med sig fra nu af?