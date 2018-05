René Fredensborg: Det er hykleri, når kunstnere ikke vil abonnere på pressefrihed

Der sker noget mildest talt hårrejsende i den danske filmbranche lige nu. Kort fortalt er visse kunstnere – og især deres købmænd – blevet så krænkede over debattonen hos Danmarks eneste trykte filmmagasin, at de vil opsige deres kollektive abonnement. Bladet hedder Ekko, og forargelsens rundhyl finder man hist og pist på nettet, og faktisk foregår den debat, man kritiserer mest, også på nettet, nemlig i Ekkos blogunivers.

Alligevel er der forskellige faglige forbund i filmindustrien, der nu sender det signal, at de ikke længere vil have det ellers lækre magasin leveret til medlemmernes postkasse. Filmmagasinet er både bredt favnende, dybt nørdet og naturligvis kritisk over for den branche, den skildrer på godt og ondt, og her må jeg hellere tilstå, at jeg selvfølgelig er en anelse partisk, da jeg selv leverer et par artikler om året – mod beskeden betaling, skal siges. Men altså, det er for mig mærkværdigt, at filmens folk er så sarte, da de selv lever af netop friheden til at udtrykke sig frit, ubegrænset og endda voldsomt provokerende. Tænk bare på vor allessammens enfant terrible, Lars von Trier og den succes, han har opnået med netop den opskrift.

I kulturens verden er ømme tæer dog ikke noget nyt. Ligesom man hos Ekstra Bladet har den af branchen udskældte musikanmelder Thomas Treo, så har man på Ekkos hjemmeside en tilsvarende skarnsknægt, nemlig formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen. Han blogger livligt op imod #MeToo-kampagner, filmfeminister og andre politisk korrekte strømninger i tiden. Han gør det gratis, det er understreget, at teksterne er et udtryk for skribentens egen holdning (som med denne klumme), og alligevel forlanger ellers frihedselskende kunstnere ham både fyret og hængt til tørre. Og så vil man altså ramme selve bladet på økonomien og trække de kollektive abonnementer tilbage, hvis chefredaktør Claus Christensen ikke makker ret. Nærmest et berufsverbot, som en chefredaktør på ingen måde kan ligge under for, lige som et politisk parti heller ikke kan bestemme, hvem der skriver analyser på Berlingske.

Sidste nyt i medierne er at TV-producenten Thomas Heurlin vil skade Ekko i en speget sag om TV 2-serien »De misbrugte børn«, hvor filmbladet har stillet sig kritisk over for den serie, som Heurlin selv har produceret. Den krænkede producer står i spidsen for at overtale Producentforeningens bestyrelse til at kvitte det kollektive abonnement – det handler om god etik, hævder han, mens han således ganske uprofessionelt lækker fortrolige oplysninger fra seneste bestyrelsesmøde.

God etik er altså, skal vi forstå fra manden bag moralsk omdiskuterede koncepter som »Restaurant bag tremmer« og »Læsø kalder«, at forsøge at lukke et filmblad i en sag, hvor man selv er part. Behøver jeg at bruge ordet hykler?

For mig er det forstemmende, at kunstnere og deres købmænd skal sidde der med højt smørrebrød og lystigt sutte på hinandens tandstikker, mens de forsøger at udelukke holdninger, de ikke bryder sig om. Er det (virkelig) den mangel på frisind, filmbranchen anno 2018 vil huskes for?