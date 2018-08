Regnbueflag vakte vrede hos naboer: »Det viser, at der stadig er mennesker i dette land, der lever i stenalderen«

Tirsdag morgen satte Stig Wittrock et regnbuestribet flag op i sin have. Copenhagen Pride-ugen var skudt i gang, og sammen med sin mand, Morten, ville han med flaget markere, at mangfoldighed og tolerance er vigtige ord at huske på.

Torsdag eftermiddag blev han smerteligt bevidst om, at et flag i flere farver stadig vækker stærke følelser her i 2018. I postkassen lå et anonymt, vredt brev fra »flere af jeres naboer«, der i kraftige vendinger opfordrede parret til at tage flaget ned, »da ikke alle deler jeres usmagelige tilbøjeligheder«.

»Det gjorde mig mest af alt ked af det. Det viser, at der stadig er mennesker i dette land, der lever i stenalderen og mistænkeliggør homoseksuelle. Min kampfølelse i forhold til at få folk til at forstå, hvor vigtigt det er at vise hinanden gensidig respekt, er kun blevet større på baggrund af den her oplevelse,« siger Stig Wittrock.

På Facebook delte han billedet af naboernes brev sammen med et foto af flaget i haven, der vajer på en høj stang. Så gik det ellers slag i slag:

Først næsten 7.000 delinger af opslaget og dernæst en deling af brevet hos den Instagram-populære Anders Hemmingsen, der spurgte sine følgere om, hvor mange regnbueflag man mon kunne sætte op i Akacieparken.

Til sidst kom en opmuntrende, direkte kommentar fra landets udenrigsminister, Anders Samuelsen, på de sociale medier, der opfordrede parret til at flage videre. Og fredag sad Stig Wittrock i studiet hos TV 2 for at fortælle om sagen.

Kære Stig og Morten, Jeg er sikker på at den, der har sendt det groteske brev til jer taler stort set på egne vegne. I dette land skal frisind og frihed selvfølgelig fejres. Flag videre! Som mange andre også gør #dkpol #pride #denmark pic.twitter.com/uddxhmhLfp — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 16. august 2018

Nu har en række af Stig Wittrocks naboer i Akacieparken i Valby sat regnbueflag op i sympati. Regnbuestriberne er hængt op i vinduer, postkasser og hække rundt om i boligområdet.

»Det har været en meget rørende oplevelse, og vi er meget taknemmelige. Det er skønt at se ud over husene her i nabolaget i dag og se flagene rundt omkring, og der er naboer, der er kommet forbi med en flaske lyserød champagne,« siger han.

Stig Wittrock betegner manden, Morten, og sig selv som et par, der bare lever et stille og roligt liv. Deres intention har aldrig været at vække stor opsigt, og de holder meget af at bo i området.

»Vi vil gerne passe os selv. Men det er en ubehagelig tanke, at nogle af vores naboer sætter spørgsmålstegn ved os på den måde. Vi laver jo ikke noget »bag dørene«, som de skrev i brevet. Den dér mistænkeliggørelse stikker virkeligt i mig, og det er en påmindelse om, at nogle mennesker stadig har brug for at se mere åbent på andre,« siger han.

Efter den store opbakning fra nabolaget har Stig Wittrock igen slettet sit Facebook-opslag. Regnbueflaget bliver hængende til søndag, og næste år ryger det op igen.