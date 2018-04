Regeringens mediebesparelser overrasker DF: »Det skal vi have sparket ned med det samme«

Når Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus skal forhandle med regeringen om et nyt medieudspil, bliver det særligt med én dagsorden for øje.

De besparelser på TV 2's regioner, som TV 2 erfarer er en del af regeringens medieudspil, skal væk.

»Det skal vi have sparket ned med det samme. Det passer slet ikke ind i vores medieoplæg. Tværtimod. Vi går til forhandlinger med henblik på at få styrket regionerne,« siger Morten Marinus.

Reaktionen kommer ovenpå, at TV 2 News onsdag aften erfarer, at regeringen vil indføre besparelser på to procent på TV 2's regioner. Det sker forud for, at kulturminister Mette Bock (LA) torsdag kl 13.00 fremlægger regeringens medieudspil.

TV 2 News erfarer fire punkter i udspillet:

Udover besparelserne på regionerne drejer det sig om, at regeringen vil sætte 40 procent af TV 2 til salg. Derudover skal Radio 24Syvs budget skæres med 33 procent over fem år.

Det er dog ikke kun besparelser, regeringen vil byde på ifølge TV 2s oplysninger. Således skulle regeringen planlægge en ny Public Service-pulje på 200 millioner. I dag er puljens størrelse 35 millioner kroner.

Mens det tidligere har været fremme, at der skal skæres 20 procent i Danmarks Radio, erfarer TV 2, at det skal finansieres ved at lukke to af mediets i alt seks tv-kanaler.

Morten Marinus (DF) ønsker ikke at kommentere planerne om et salg af TV 2, før han har set præmisserne bag. Om den markant større Public Service-pulje, siger Morten Marinus, at det »lyder positivt«, men at han ikke mener, det skal finansieres af besparelser på regionerne.

Men det kommer bag på ham, at regeringen angiveligt vil spare 33 procent på Radio 24Syv over fem år.

»Det lyder voldsomt med en tredjedel. Det lyder af for meget. Vi får rigtig meget radio for få penge i forvejen,« siger Morten Marinus.

Han åbner samtidig en dør på klem for, at det kan dreje sig om, at 24Syv skal tjene flere penge selv, som Radio24syvs adm. direktør og chefredaktør Jørgen Ramskov tidligere har åbnet op for.

»Om det er sådan noget, regeringen åbner op for, ved jeg ikke, før jeg har set udspillet,« siger ordføreren.

For nylig kritiserede Socialdemokratiet, at forligskredsen ikke havde været involveret i udnævnelsen af en ny bestyrelse for TV 2.

»Kulturministeren ringede ganske vist kort til mig og fortalte, at regeringen ville udnævne en ny bestyrelse i forbindelse med salg af TV 2. Men jeg forudsatte selvfølgelig, at regeringen ville afvente en egentlig beslutning om et salg, og at det ville blive drøftet i forligskredsen inden,« sagde medieordfører Mogens Jensen ved den lejlighed.

Socialdemokratiet er ikke alene om ikke at føle sig hørt, siger Morten Marinus (DF). Hverken i forbindelse med udnævnelsen af en ny bestyrelse i TV 2 eller det nuværende medieudspil er partiet blevet hørt, siger Marinus.

»Vi har ikke hørt noget, og det er underligt. Vi er da kede af, de ikke har orienteret os som støtteparti. Det gælder også for nylig, da der blev lavet om på TV 2-bestyrelsen, hvir vi fik en orientering 25 minutter før, det blev offentliggjort. Det var vi sandelig heller ikke tilfredse med,« siger Morten Marinus.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kulturminister Mette Bock (LA).