Rasmussen vinder det danske Melodi Grand Prix

Når Eurovision i år løber af stablen, er det Rasmussen, der skal på scenen for Danmark med nummeret »Higher Ground« og prøve at sikre de rød-hvide farver en god placering.

Lørdag aften vandt han nemlig det danske melodigrandprix, og han er dermed sikret en billet til det internationale show.

Rasmussen, der lyder det borgerlige navn Jonas Flodager Rasmussen, var på forhånd spået en god chance af bookmakerne.

»Jeg vil gøre mit allerbedste, men mon ikke det nok skal gå,« sagde han fra scenen, da sejren var afgjort.

BLÅ BOG: Jonas Flodager Rasmussen Navn: Jonas Flodager Rasmussen. Alder: 33 år. Fødested: Viborg. Nationalitet: Dansk. Uddannelse: Cand.mag. i musikvidenskab og dramaturgi. Karriere: Underviser på Scenekunstskolen ved Kulturskolen Viborg og ved Aarhus Teater Læring. Ved siden af er han frontfigur i bandet Hair Metal Heröes, der optræder med rockhits fra 1980'erne. Civilstand: Gift med Mia Flodager og far til døtrene Aia og Selma. Bopæl: Langå. Jonas Flodager Rasmussen debuterede i melodigrandprixet under efternavnet Rasmussen. Nummeret "Higher Ground" er skrevet og komponeret af de to svenske sangskrivere Niclas Arn og Karl Eurén, som begge har haft flere sange med i det svenske melodigrandprix, Melodifestivalen, gennem årene. Kilder: DR, TV2 Østjylland, Randers Amtavis. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Sangen er skrevet af de to svenske sangskrivere Niclas Arn og Karl Eurén og er inspireret af sagnet om vikingen Magnus Erlendsson.

På scenen leverede Rasmussen en optræden med både vikingesejl, bølger og skumsprøjt.

I år var de 10 sange udvalgt af en såkaldt bidragsproducer fra DR. Men det var op til tv-seere og en jury bestående af fem melodigrandprixfans at bedømme, hvilke tre kunstnere, der i første omgang skulle gå videre til en finale.

Her var det den kun 17-årige Anna Ritsmar, Rasmussen og den svenskfødte Albin Fredy, der vandt seernes gunst.

Dernæst stemte seerne og juryen igen mellem de tre sange, og her var det altså Rasmussen, der løb med sejren.

Showet, der havde Johannes Nymark og Annette Heick som værter, blev afholdt i Gigantium i Aalborg.

FAKTA: Her er de seneste 10 års grandprixvindere 2018: Rasmussen: "Higher Ground". 2017: Anja Nissen: "Where I am" (nummer 20 ved Eurovision). 2016: Lighthouse X: "Soldiers of Love" (røg ud af semifinalen ved Eurovision). 2015: Anti Social Media: "The Way You Are" (røg ud af semifinalen ved Eurovision). 2014: Basim: "Cliche Love Song" (nummer 9 ved Eurovision). 2013: Emmelie de Forest: "Only Teardrops" (vandt Eurovision). 2012: Soluna Samay: "Should've Known Better" (nummer 23 ved Eurovision). 2011: A Friend in London: "New Tomorrow" (nummer 5 ved Eurovision). 2010: Chanée & N'evergreen: "In a Moment Like This" (nummer 4 ved Eurovision). 2009: Brinck: "Believe Again" (nummer 13 ved Eurovision). Kilde: dr.dk /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ved grandprixet optrådte den tidligere Eurovision-vinder Conchita Wurst også med sit hit »Rise Like a Phoenix«, som hun vandt med tilbage i 2014.

Trofæet blev overrakt af Anja Nissen, der repræsenterede Danmark ved sidste års Eurovision i Kijev i Ukraine med nummeret »Where I Am«.

Eurovision Song Contest afholdes i år i Lissabon i Portugal. Landet sikrede sig sidste år sejren, da sangeren Salvador Sobral vandt med nummeret »Amar Pelos Doi«.

Finalen i Det Europæiske Melodi Grand Prix finder sted lørdag den 12. maj. I ugen op til afholdes traditionen tro to semifinaler, og her skal Danmark dyste om en af de eftertragtede finalepladser.

Sidste år måtte Anja Nissen nøjes med en 20.-plads i Eurovision-finalen, og i årene før det lykkedes det hverken for Lighthouse X eller Anti Social Media at sikre sig en plads videre fra semifinalerne.

