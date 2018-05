Rasmussen efter Eurovision-finale: Vi tog en chance

Lissabon. Der var 38 sølle point og udsigt til en 20.-plads for Danmark, da de europæiske landes fagjuryer havde uddelt point i Eurovision.

Men tv-seerne havde et godt øje til den danske vikingehymne, og det tryllede danske Rasmussen op på en samlet niendeplads.

Efter showet er det derfor en lettet og glad Jonas Flodager Rasmussen, der møder pressen.

- Stemningen er på den gode side af relativt god. Vi havde aldrig været så højt oppe hos bookmakerne, så efter juryen virkelig ikke kunne lide os, så er det bare for sindssygt, at vi har seernes stemmer og ender som den femtebedste hos dem. Og så en niendeplads, det er bare vildt fedt, siger han.

Den placering bringer Rasmussen og nummeret "Higher Ground" op på siden af Basim, der også fik en niendeplads, da han stillede op i 2014 for Danmark.

De senere år er det gået skidt for Danmark, så Jonas Flodager Rasmussen er i den grad stolt af niendepladsen.

- Det føles som en sejr, især efter juryens stemmer. Vi havde ikke regnet med, at vi ville ligge så lavt hos juryen, og man nåede da lige at tænke, om vi bare har haft sådan syv dedikerede fans, der har gået og sagt, at de kunne lide vores sang.

- Det viser sig jo så bestemt ikke at være tilfældet, og at der er mange seere, der godt kunne lide vores sang, siger han.

Hvorfor juryen ikke har belønnet den danske sang, er svært at spå om, synes han.

- Jeg aner det ikke. Men vi har hele tiden vidst, at vi tog en chance med denne her sang, fordi den er så teatralsk og dramatisk og "one of a kind" i sådan en her konkurrence. Måske synes juryen bare ikke den var fed, siger han.

Resten af natten i Lissabon skal fejres med mjød, før turen går hjem til Danmark søndag, fortæller han.

Konkurrencen blev vundet af Israels Netta med sangen "Toy".

