Rane Willerslev: »Vi risikerer at ryge ind i en depressionsøkonomi«

Nationalmuseet skal spare 30 mio. kroner om året. Frem til oktober håber museumsdirektøren at finde så mange driftsbesparelser som muligt for at begrænse antallet af fyringer. »Faren er, at jeg må nedbemande der, hvor vi møder publikum,« siger han.