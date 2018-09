Radiovært Jørgen de Mylius »Det ligner jo slet ikke en liberal regering at sætte sådan nogle regler«

Radiolegenden Jørgen de Mylius sendte sin første radioudsendelse på DR for 55 år siden. Han har svært ved at se ideen i, at 48 procent af musikken på radiokanalerne P3 og P4 fremover skal være dansk, når den i går fremlagte public service-kontrakt træder i kraft. En kontrakt, der er udarbejdet med Liberal Alliances kulturminister, Mette Bock, i spidsen.

Jørgen de Mylius mener ikke, at det er særligt liberalt at fastsætte restriktioner for, hvor meget og hvor lidt af musikken der skal være dansk. Public service-kontrakten er vedtaget af den nuværende liberale regering med støtte fra Dansk Folkeparti og er en opfølgning på medieaftalen fra juni, hvor det også blev besluttet, at DR skal skæres med 20 procent over de fem kommende år.

»Det ligner jo slet ikke en liberal regering at sætte sådan nogle regler om lige præcis 48 procent. Det vil jeg altid være lidt modstander af. At fastsætte et krav om 48 procent, synes jeg ikke ligner frihed. Det ligner ikke liberalisme,« siger Jørgen de Mylius.

Selv sender han dagligt radio på P5 og vælger også selv den musik, han spiller i sine programmer. Det er noget, han sætter stor pris på, da det ellers ville forringe hans programmer. Det samme gør flere værter på både P3 og P4, som ellers hovedsageligt arbejder med playlister, der på eksempelvis P3 udarbejdes af en musikredaktion bestående af P3s musikredaktør, en musikmedarbejder samt tre-fire af kanalens værter.

Men uanset om man som vært selv udvælger sin musik eller afspiller den fra en allerede forudbestemt playliste, skal næsten halvdelen af musikken fremover være dansk, når den nye kontrakt træder i kraft i 2019.

Jørgen de Mylius sendte sit første program på DR som 16-årig. Programmet hed »Mellem lektierne« og gav i allerbogstaveligste forstand mening, da Jørgen de Mylius sendte programmet, mens han tog sin studentereksamen.

Det kan gå ud over programfladen

Radioværten påpeger, at det bestemt er vigtigt at have fokus på dansk musik, hvilket der også er, særligt når DR deltager i den såkaldte Spil Dansk-dag, hvor kanalerne P3 og P4 pr. tradition udelukkende spiller dansk musik. Spil Dansk eller lignende begivenheder kunne der i princippet godt være flere af, men Jørgen de Mylius mener, at fastlagte kvoter for musikken er en dårlig idé.

»Jeg vælger selv musikken til mine programmer, og jeg tænker meget i dansk musik, men jeg sidder ikke med en målestok for det, og det ville jeg være ked af, hvis jeg skulle. Det ville jeg. Det ville gå ud over mine programmer, hvis jeg fik at vide, at jeg godt nok stadig selv må vælge musikken, men at 48 procent af den skal være dansk,« siger Jørgen de Mylius.

Jørgen de Mylius sender dagligt programmet »Hithouse«, hvor han spiller musik fra 60erne, og derudover også programmet »Eldorado«, hvor han spiller »den musik, vi troede, vi havde glemt«. Ifølge ham er en del af et programs DNA retten til at vælge og fordele musik.

Radiokanalen P5, hvor Jørgen de Mylius sender, er ikke underlagt kvoten om dansk musik, men i public service-kontrakten for 2019 og fem år frem står der, at »det er afgørende for den fortsatte talentudvikling, at DR bredt på P3, P4 og P5 udsender dansk musik for at fremme alsidigheden i det danske musikmiljø og ikke kun fokuserer på populærmusikken«, og dermed er også P5 underlagt et fokus, der skal »fremme dansk musik«.

Råd og vejledning

»Man kan give råd og vejledning til et ønske om at ville have mellem eksempelvis 30 og 40 procent dansk musik eller lignende, men videre end det synes jeg ikke, at man bør gå. Vi er en del af en stor verden, og der kommer en mangfoldighed af musik alle mulige andre steder fra. I Danmark er vi næsten seks millioner mennesker ud af en verden med en befolkning på syv milliarder. Jeg kunne forestille mig, at der ville være perioder, hvor man kunne have lyst til at fordele det lidt anderledes end med de fastlåste 48 procent dansk musik,« siger Jørgen de Mylius.

Helt basalt mener Jørgen de Mylius også, at det er værd at være opmærksom på, at der kan være perioder, hvor der ikke kommer særligt meget god dansk musik, og derfor vil lytterne være tvunget til at høre på de samme numre, påpeger han.

»Det er kedeligt at få sådan nogle regler ned over hovedet, når man sidder og skal lave et varieret program. Og blandingen kan efter min personlige mening hurtigt blive en lille smule kedelig så. Man risikerer at køre den samme trummerum hele tiden, og det er kedeligt,« siger Jørgen de Mylius.