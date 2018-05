QUIZ: Test din viden om det britiske royale bryllup

Windsor. Den britiske kongefamilie får et nyt medlem, når prins Harry og den amerikanske skuespiller Meghan Markle lørdag bliver gift.

Her kan du teste din viden om det royale bryllup og den britiske kongefamilie:

1. Prins Harry og Meghan Markle bliver gift i St. George's Chapel i kongehusets slot Windsor Castle, der ligger en time fra London. Hvornår er kapellet fra?

a) 1475

b) 1575

c) 1675

2. Prins Harry har tilbragt ti år i den britiske hær. Hvor har han været udsendt to gange som soldat?

a) Irak.

b) Mali.

c) Afghanistan.

3. Hvilken karakter spiller Meghan Markle i tv-serien "Suits"?

a) Rachel Green.

b) Rachel Zane.

c) Rachel Berry.

4. Hvilken blomst skal indgå i en royal brudebuket i Storbritannien?

a) Lilje.

b) Myrte.

c) Rose.

5. Hvad bliver anset for upassende for kvinder i det britiske kongehus?

a) At have løst hår.

b) At være iført nedringet tøj, der viser kravebenet.

c) At have farverig neglelak på.

6. Hvad kostede omkring 265 millioner danske kroner, da prins William og Kate Middleton blev gift i 2011?

a) Renovering af Westminster Abbey.

b) Sikkerhedsforanstaltninger.

c) Catering og underholdning.

7. Hvor kan man se den yderst populære tv-serie om dronning Elizabeths liv, "The Crown"?

a) HBO.

b) Amazon.

c) Netflix.

8. Hvad gjorde 2,8 millioner mennesker, da prins William og Kate Middleton blev gift?

a) Skrev statusser på Facebook om det royale bryllup.

b) Rejste til London for at overvære brylluppet.

c) Så brylluppet på tv.

9. Hvornår døde prinsesse Diana?

a) August 1996.

b) August 1997.

c) August 1998.

10. Hvornår blev prins Charles gift med Camilla, der er hertuginde af Cornwall?

a) 2003.

b) 2004.

c) 2005.

11. Hvem i Storbritanniens historie har siddet længst tid som monark?

a) Dronning Victoria.

b) Kong George III.

c) Dronning Elizabeth.

Svar: 1:a, 2:c, 3:b, 4:b, 5:c, 6:b, 7:c, 8:a, 9:a, 10:c, 11:c.

Kilder: The Washington Post, The Guardian, IMDB, royal.uk og The Independent.

/ritzau/