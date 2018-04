QUIZ: Kan du snakke som de unge i Skam?

Oslo. Den norske tv-kanal NRK har lanceret en ny ungdomsserie med navnet "Blank". Og ligesom den ultrapopulære serie "Skam", der tog blandt andet Danmark med storm, har den sin egen hjemmeside med videoklip og indhold fra seriens karakterer.

"Skam" blev et kultfænomen blandt danske unge, og mange tog udtryk som "føkkboy", "drittsekk" og "kødder du med meg" til sig. Serien vandt sågar Foreningen Nordens Sprogpris 2016.

Selv om det syngende norske sprog ligner det danske, er der en del ord, der er svære at få mening ud af.

Tag testen her og find ud af, hvor god du er til at tale "skamsk":

1. Hvad betyder at "hooke"?

a) Det beskriver mindre seksuelle udskejelser som kys eller intim berøring.

b) Når man er fuld og falder.

c) At sige ting, når man er fuld, men som man senere fortryder.

2. Hvad betyder "vors"?

a) At pjække, fordi man ikke har lavet lektier.

b) Det er betegnelsen for opvarmningen inden en fest.

c) Når en dreng opfører sig barnligt.

3. Hvad betyder "dorull"?

a) Toiletpapir.

b) Det er et andet ord for "seriøst".

c) En person, der hele tiden følger efter dig eller skriver til dig.

4. Hvad betyder "keen"?

a) En pige, som vil gøre alt for at komme med til en fest.

b) En person, som er provokerende eller lægger op til ballade.

c) At være interesseret eller forelsket i nogen.

5. Hvad betyder "klein"?

a) En ven, som altid bliver afvist.

b) En betegnelse for en pige med små bryster.

c) Når man føler sig forlegen eller utilpas i en samtale.

6. Hvad betyder "drittsekk"?

a) Røvhul.

b) Sygt kedeligt.

c) Tyksak.

7. Hvad betyder "kødde"?

a) Når man har spist for meget kebab.

b) At tage pis på folk.

c) At være utro.

8. Hvad betyder "lø"?

a) Bruges om ting, der er kedelige eller åndssvage.

b) Navnet på en populær norsk sangerinde.

c) At sove over sig.

9. Hvad betyder det "at lure på"?

a) At stalke på Instagram og Facebook.

b) At sove på tingene og tage stilling til problemerne bagefter.

c) At tænke eller spekulere på noget.

10. Hvad betyder "ditche"?

a) At droppe en begivenhed eller en person.

b) At tale grimt.

c) At sløse i skolen.

Svar: 1: a, 2: b, 3: a, 4: c, 5: c, 6: a, 7: b, 8: a, 9: c, 10: a.

Kilder: Politiken og DR.

/ritzau/