QUIZ: Hvor meget ved du om Roskilde Festival?

Roskilde. Hver sommer siden 1971 har Dyrskuepladsen i Roskilde forvandlet sig til et minisamfund med musik, kultur og fest i centrum.

I år er ingen undtagelse.

Selv om der blev åbnet for campingområderne for flere dage siden, er det først onsdag eftermiddag, at gæsterne får adgang til selve festivalpladsen.

Her kan du teste din viden om Danmarks største musikfestival:

1. Alle festivalens billetter blev solgt. 20.000 endagsbilletter var sat til salg, men hvor mange partoutbilletter (billetter til alle dage) var der?

A: 80.000.

B: 100.000.

C: 120.000.

2. Hvor stor en andel af deltagerne bor i områder som "Clean Out Loud", "Silent and Clean", "Leave No Trace", "Dream City" og "Settle 'N Share", hvor man forpligter sig til eksempelvis at rydde op efter sig selv eller holde ro om natten?

A: Omkring 10 procent.

B: Omkring 25 procent.

C: Omkring 33 procent.

3. KlubRÅ er et område med installationskunst, performances og intimkoncerter. Hvad sættes der blandt andet op i området i år?

A: En kirke af træ til at afholde festivalbryllupper i.

B: En ti meter høj kopi af Donald Trumps mur mod Mexico.

C: En halvanden meter stor model af hjernen, der viser, hvor og hvordan hjernen reagerer på musik.

4. Hvor stor en del af festivalens deltagere i 2017 var i et forhold?

A: 32 procent.

B: 42 procent.

C: 52 procent.

5. Hvilken af disse kunstnere/bands har aldrig optrådt på Roskilde Festival?

A: Robbie Williams.

B: Nirvana.

C: Justin Timberlake.

6. Hvilken fremtrædende person skal holde et oplæg på årets festival?

A: Chelsea Manning, der er tidligere amerikansk soldat og whistleblower. Hun blev fængslet for at have videregivet informationer om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

B: Julian Assange, der er australsk tidligere journalist og aktivist. Han står blandt andet bag whistleblowerhjemmesiden WikiLeaks.

C: Megan Twohey, der er journalist ved avisen The New York Times. Hun er en af tre kvinder, der stod bag afsløringen af Harvey Weinsteins formodede seksuelle overgreb, hvilket satte gang i MeToo-bevægelsen.

7. Hvor meget mad er i overskud efter festivalen og doneres derfor til organisationer eller foreninger, som deler det ud til socialt udsatte?

A: Cirka 10 ton.

B: Cirka 25 ton.

C: Cirka 40 ton.

8. Festivalen sætter sammen med en række foreninger og organisationer fokus på grænser, overgreb og vigtigheden af at forstå et nej. Hvordan vil festivalen blandt andet gøre det i år?

A: Ved at vise kortfilm på en storskærm, hvor kendte mennesker fra ind- og udland snakker om emnet, og hvad de har oplevet af problemer i den forbindelse.

B: Med et samtale-kortspil, som kommer med en række sjove, sære eller seriøse scenarier. Spillerne skal tage stilling til, hvordan de ville reagere i situationerne.

C: Med klistermærker, der deles ud og sættes op i befærdede områder. De gør opmærksom på vigtigheden af respekt, forståelse og samtykke.

9. På programmet i år er der musikere fra 36 forskellige lande. Hvor stor en del udgøres af danske kunstnere?

A: Cirka en tredjedel.

B: Cirka en fjerdedel.

C: Cirka en femtedel.

10. Det tager 120 frivillige omkring to uger at bygge området omkring Orange Scene. Hvor lang tid tager det at pille ned igen?

A: Én dag.

B: Fire dage.

C: Otte dage.

Svar: 1A, 2C, 3B, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B, 9A, 10B.

Kilde: Roskilde Festival.

