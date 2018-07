Professor Jordan B. Peterson er blevet de unges youtube-stjerne

Den mest populære i den nye bølge af intellektuelle, der er blevet YouTube-stjerner, er også den ældste, nemlig professor Jordan B. Peterson, der er født i 1962. Han er canadisk psykolog og professor ved universitetet i Toronto, men det er i USA, at han er blevet en megastjerne.

Jordan B. Peterson er ikke kvindefjendsk

På YouTube følger millioner hans foredrag, der er intellektuelt krævende og handler om forholdet mellem mænd og kvinder, ytringsfrihed og frihedsrettigheder. Det er kun sjældent, at han direkte taler om nutidig politik, og han gør meget ud af ikke at blive identificeret som højreorienteret. Mange på venstrefløjen har påstået, at han tilhører dén yderste højrefløj, der i USA benævnes alt-right, men der er intet, der tyder på det. Men det er rigtigt at han skarpt kritiserer venstrefløjen, fordi den er politisk korrekt og dyrker identitetspolitik og, som han siger, totalt dominerer det universitetsmiljø, som han kommer fra, og hvor venstrefløjen nu, ifølge Peterson, ødelægger ytringsfriheden.

Jordan B. Peterson er en fritænker, som det er vanskeligt at sætte i båd. Vreden mod ham skyldes måske, at han med sine YouTube-film langt overgår venstrefløjens tiltrækning på unge.

En af hans TV-debatter er blevet et trækplaster, som ca. syv millioner nu har downloaded. Han var inviteret ind i BBC for at diskutere sine synspunkter om mænd og kvinder. BBC-værten Cathy Newman forsøgte at fastholde ham som en reaktionær mandschauvinist, og Jordan B. Peterson måtte gang på gang rette på hendes fortolkninger og citater for at understrege, at han på ingen måde er imod kvinders rettigheder, men at et krav om, at kvinder som slutresultat skal være ligestillede og f.eks få samme løn som mænd, vil kræve et bureaukratisk magtapparat, som i sig selv vil være en byrde og en fare for et demokratisk samfund. Interviewet skabte kødannelser på de sociale medier, hvor kommentarerer i tusindvis viste engagementet.

12 regler for at gøre livet bedre

Jordan B. Peterson bevæger sig med elegance fra filosofiske emner over til moralske og politiske, og hans seneste bog fra 2018, »12 Rules for Life: An Antidote to Chaos«, handler om, hvordan mænd får et bedre liv. Den blev en kolossal salgssucces.

Det har gjort venstrefløjen og de etablerede medier vrede, at han kritiserer politisk korrekthed og de etablerede medier. Han er selv en stærk kritiker af den ekstreme højrefløj, men han understreger, at på grund af nazismens traumatiske ugerninger blev der sat en stopper for højrefløjens excesser, og at den borgerlige fløj godt ved, at man skal passe på med folk, der udtrykker racistiske eller fanatisk nationalistiske holdninger.

Derimod blev der ikke sat en stopper for venstrefløjens ekstremisme, og derfor er der altid en fare for, at venstrefløjsfanatikere, som man nu ser det på universiteter, går amok, og at ingen siger stop.

Populær gæst hos youtube-værter

Peterson begyndte i 2013 at lægge sine foredrag på YouTube, og hurtigt fik han over 1 million abonnenter. Hans videoer er i dag set af flere end 50 millioner mennesker. Fra 2016 begyndte Jordan B. Peterson at optræde som gæst på BBC, amerikanske TV-stationer som det borgerlige FOX NEWS og HBOs program med den venstreorienterede Bill Maher.

Han er nu en hyppig gæst i andre borgerlige shows som The Joe Rogan Experience, Steven Crowders Louder with Crowder og Dave Rubins The Rubin Report. Men han har også medvirket i den venstreorienterede komiker Russell Brands udsendelse. I december 2016 startede Jordan B. Peterson sit eget podcast, The Jordan B. Peterson Podcast. Her er en fri og åben debat.

Jordan B. Peterson blander sig ikke direkte i samtidspolitik, men han blev pludselig centrum i en canadisk debat i 2016, da han tog afstand fra myndighedernes forsøg på at indføre et kønsneutralt stedord på universiteterne. Sagen udviklede sig voldsomt, Peterson blev beskyldt for hate speech, og voldelige uroligheder brød ud på hans universitet.

Hader politisk korrekthed

Ligesom andre på fritænkerfløjen kritiserer Peterson den politiske korrekthed, som har vundet frem på universiteter og i de etablerede medier. Han kritiserer, at studenter i dag er uvidende om de kommunistiske massakrer, der fandt sted i Kina og Sovjetunionen, og at de kun ved noget om fascismen og nazismen, og han har advaret om, at deres manglende viden er en fare for demokratiet.

Han mener, at de vestlige samfund er truet af en ny generation af uvidende studerende og lærere, der i stedet for grundlæggende viden og intellektuel åbenhed er forkyndere af postmodernisme og neo-marxisme: »Med offentlige midler har vi finansieret ekstreme radikale venstreorienterede, der er besat af at underminere selve den fundamentale struktur for vestlig civilisation. Og det er ingen paranoid illusion, for de har selv indrømmet det.«

Peterson har selv protesteret mod at blive betegnet som en del af højrebevægelsen. Han ser sig selv som en klassisk liberal og som en filosofisk pragmatiker. Men det er klart, at hans hovedsynspunkter deles af store dele af den nye borgerlige bølge, og at hans kritik af politisk korrekthed og identitetspolitik rammer venstrefløjen. På YouTube har Jordan B. Peterson nu 1,2 millioner abonnenter, og en række af hans videoer har op imod 700.000 seere.