»Den pris betyder utroligt meget for mig. Men først og fremmest er den ikke til mig, men til alle de børn, piger og kvinder, jeg kæmper for. Prisen er med til at fortælle tavshedens Danmark samt alle de undertrykte stemmer - at der er håb derude. Den er med til at fortælle, at de bliver hørt, og at det er så vigtigt at bryde tavsheden, så vi i fællesskab kan skabe forandringer.«

Sådan siger Sara Omar, der torsdag aften fik overrakt Berlingskes og Danmarks Biblioteksforenings litteraturpris, Læsernes bogpris på 100.000 kroner, for sin roman »Dødevaskeren«.

»Prisen er med til at give mig håb om at fortsætte som forfatter og som menneske, for den viser, at det, jeg gør, jo faktisk bærer frugt. Den er en anerkendelse, som jeg får fra befolkningen, for det er dem, der har bestemt, at jeg skal have prisen, og det viser, at befolkningen har taget budskabet til sig,« fortsætter Sara Omar med henvisning til, at alle de danskere, der har lyst, kan stemme på en af de 10 bøger, der hvert år er nomineret til Læsernes bogpris.

»Dødevaskeren« fortæller om den nyfødte pige Frmesk, som hendes far ikke ønsker, fordi hun er, ja, pige. Og hvad med hendes mærkelige hårtot, er den et tegn? Og kan hun overleve den omskæring, som hendes farmor insisterer på? Mormoderen er den dødevasker, der er i bogens titel, hun tager sig af de vanærede kvinder, ingen andre vil begrave, og mange år senere befinder Frmesk sig på sygehuset i Skejby, hvor hun er indlagt, og hun har mareridt om det altsammen. Selv siger Sara Omar, at hun gerne vil være med til reformere islam, men at hun vil gøre det med respekt for de troende:

»Religionen er en grundsten for kulturen, de to ting kan ikke skilles ad, og vi mennesker har jo brug for retningslinjer. Men vi befinder os i 2018, og vi har brug for nytænkning, vi har brug for at tænke os om en ekstra gang!«

Sara Omar siger også, at noget af det, der har gjort hende fortrøstningsfuld og glad, er, at der er rigtig mange af de piger og kvinder, som hun gerne vil nå, der læser hendes bog i det skjulte, og som skriver til hende i hemmelighed.

»De fortæller mig deres historie, de skriver til mig, at jeg har givet dem mod til at tage mit budskab til sig, så de kan bryde ud af den ondskab, de er omgivet af. Jeg har fået beskeder fra 8000 kvinder, men også fra mænd, som sidder fast i denne her onde spiral - som lever et dobbeltliv mellem dansk kultur og en anden kultur, og som simpelthen ikke kan komme ud af det dobbelliv, fordi de er bange for at miste kontakten til deres familie. Der er så mange mekanismer på spil, og man skal gøre noget ved det. Men man skal stadigvæk gøre det med værdighed og forståelse.«

Og i den kamp og i den bestræbelse spiller en anerkendelse som Læsernes bogpris altså også en rolle. Eller som Sara Omar siger det:

»Jeg tager den med ind i mit forfatterskab. Jeg har nemlig endnu ikke skrevet det sidste ord.«

De har modtaget Læsernes bogpris 2018: Sara Omar: »Dødevaskeren« 2017 Abdel Aziz Mahmoud: »Hvor taler du flot dansk!« 2016 Carsten Jensen: »Den første sten« 2015 Puk Damsgård: »Hvor solen græder« 2014 Sissel-Jo Gazan: »Svalens graf« 2013 Christian Jungersen: »Du forsvinder« 2012 Hans Edvard Nørregård-Nielsen: »Limfjorden 1-2« 2011 Tom Buk-Swienty: »Dommedag Als« 2010 Jussi Adler Olsen: »Flaskepost fra P« 2009 Hanne-Vibeke Holst: »Dronningeofret« 2008 Peter Øvig Knudsen: »Blekingegade Banden« 2007 Leif Davidsen: »Den ukendte hustru« 2006 Morten Ramsland: »Hundehoved« 2005: Bjarne Reuter: »Løgnhalsen fra Umbrien« 2004: Jette Kaarsbøl: »Den lukkede bog« Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Læsernes bogpris 2018 blev overrakt på Danmarks Biblioteksforenings årlige topmøde, der i år finder sted i Herning.

