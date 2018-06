Prins Nikolai: Jeg vil gøre en forskel

Prins Nikolai er den ældste i kongehusets nye generation.

Han tog for alvor hul på voksenlivet som prins, da han i maj deltog i et gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af sin onkels 50-års fødselsdag.

Officielle arrangementer - som gallataflet - følger med, når man er fyldt 18 år og er medlem af det danske kongehus, men i store træk er det muligt for prins Nikolai at leve et ret privat liv.

Det fortæller han til det tysk-engelske modemagasin Dust, som han pryder forsiden på.

»At være royal i dag er meget anderledes end for et århundrede siden. På grund af den moderne verden har monarkiet måttet tilpasse sig. Jeg føler, at jeg har det bedste af to verdener, eftersom jeg har pligter og ansvar, men på samme tid lever jeg et ret normalt liv. Det har jeg mine forældre at takke for,« siger prins Nikolai i interviewet med modemagasinet om prins Joachim og grevinde Alexandra.

Han er i øjeblikket ved at færdiggøre sin studentereksamen på kostskolen Herlufsholm, og til efteråret påbegynder han reserveofficersuddannelsen på Hærens Sergentskole i Varde.

Til Dust fortæller prins Nikolai, at han har ambitioner om at sætte et positivt aftryk på verden.

»Jeg vil være så indflydelsesrig som muligt, og jeg vil helt sikkert gerne gøre en forskel. Når jeg starter i militæret efter sommerferien, vil jeg være en del af noget, der er større end mig selv,« siger han til magasinet.

Sideløbende med gymnasiet er prins Nikolai sprunget ud som model.

Han har blandt andet gået model for modehuset Burberry, og det er også i sit virke som model, at prins Nikolai optræder i modemagasinet Dust.

I slutningen af maj blev prins Nikolai optaget i Kraks Blå Bog. Han er den yngste blandt i alt 173 navne i den nyeste udgave af opslagsværket.

/ritzau/