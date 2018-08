Præsidenter hylder Aretha Franklin

Flere store personligheder og musikere er gået til tasterne, efter at Aretha Franklin torsdag døde i en alder af 76 år.

Blandt andet den tidligere præsidentkandidat og førstedame i USA Hillary Clinton har været på Twitter for at ytre evig taknemmelighed til den nu afdøde soul sangerinde.

- Sørger over tabet af @ArethaFranklin, der delte hendes ånd og talent med verden. Hun fortjener ikke kun vores "RESPECT", men også vores evige taknemmelighed for at åbne vores øjne, øre og hjerter. Hvil i evig fred, min ven, skriver Hillary Clinton.

Også Clintons mand, den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, var i tirsdags ude og vise medfølelse til souldronningen under hendes sygdom.

Barack Obama har været ude at rose hendes "umatchede musikalitet", som han sagde "hjalp med at definere den amerikanske oplevelse".

Obama mener, at alle blev prydet af et glimt af det guddommelige, når hun sang.

- I hendes stemme kunne vi alle mærke vores historie, alt af den og i alle afskygninger, vores magt, vores smerte, vores mørke og vores lys, vores søgen efter forløsning og vores hårdt vundne respekt, siger Obama i en meddelelse ifølge AFP.

- Hun hjalp os med at føle os mere forbundne til hinanden, mere håbefuld og mere menneskelige.

Den nuværende præsident i USA, Donald Trump, skriver:

- Dronningen af soul, Aretha Franklin, er død. Hun var en god kvinde, med en vidunderlig gave fra Gud - hendes stemme. Hun vil blive savnet.

Aretha Franklin døde i sit hjem i Detroit efter længere tids sygdom. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

Blandt hendes meget kendte sange er "Respect", "I say a Little Prayer" og "Chain of Fools".

Og netop sangen "Respect" har sat sig fast hos mange.

Forfatteren Stephen King skriver "R-E-S-P-E-C-T" i et tweet, som tydeligt er en hyldest til den afdøde sangerinde.

I musikverdenen rørte Franklin naturligt nok også flere og inspirerede dem gennem hendes karriere.

Også Paul McCartney, der var medlem af The Beatles har været ved tasterne.

- Lad os tage et øjeblik til at takke for Aretha Franklins smukke liv, "Queen of our souls", der inspirerede os alle i mange, mange år, skriver Paul McCartney og fortsætter.

- Hun vil blive savnet, men mindet af hendes storhed som musiker og et godt menneske vil leve med os for evigt. Kærligst Paul.

