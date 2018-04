Postkortet, der kan få forfatteren til at græde

Her ses mit arbejdssted, hvor jeg skrev halvdelen af min roman, »Solar«. Jeg arbejder bedst på steder, der ikke larmer for meget, og hvor omgivelserne ikke gør opmærksom på sig selv, hvilket som regel er derhjemme.

På væggen foran mig hænger et kort over solsystemet, en oversigt over Verdenshistorien (fra Big Bang frem til 11. September 2001), nogle gamle grafer over slutningen på »Solar«, som jeg stadig ikke har fået taget ned, et postkort af et Mark Rothko-maleri (den eneste billedkunstner, der kan få mig til at græde!), en illustration af livet under vand for 500 millioner år siden i perioden Kambrium (hvor alle nulevende dyrerækker opstod), og endelig en liste over bøger jeg har tænkt mig at læse i den kommende tid: Dostojevskijs »Kældermennesket«, Don Delillos »Underverden«, Kim Stanley Robinsons »The Mars Trilogy«, Joseph Campbells »The hero with a thousand faces« og Jonathan Franzens »Freedom«.