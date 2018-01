Portræt af kunstneren som ung kvinde

Kunstnere skaber kunst. Kunsthandlere sælger kunst.

Så enkelt var systemet i århundreder suppleret af billedkunstneres egne forsøg på selv at organisere udstillinger og sælge uden mellemled.

Men så kom »Internettet«, og både kunstnere og kunsthandlere begyndte at sælge via hjemmesider og markedsføre gennem sociale medier.

En egentlig netbaseret kunst, hvor mediet anvendes på dets egne vilkår og anskues som nye muligheder, findes, men er relativt sjælden og i hvert fald ikke noget, der kvantitativt dominerer kunstscenen. Louisianas nuværende udstilling, »Being there«, rummer nogle eksempler.

Med Instagram som medie har Christiane Spangsberg valgt en løsning, der både fungerer som salgskanal og giver interesserede mulighed for at følge hendes proces og hendes iscenesættelse af sig selv som kunstner og personlighed gennem fordelagtige selvportrætter, der på kunstnerens hjemmeside suppleres af billeder fra udstillinger i Sydney og New York. I forhold til den traditionelle promovering på nettet er der relativt få egentlige værkbilleder. Til gengæld er der fotos fra ferniseringer med overskudsagtige mennesker. Ikke noget med lunkne håndbajere, islandsk sweater og bekymret undergangsstemning som dansk kunstliv for få årtier siden.

Langt fra al kunst vil egne sig til denne form for kommunikation i flere betydninger. Men Christine Spangsbergs gør, fordi den er meget enkel; fuldstændig tegnenkel som i nogle tilfælde, der minder om de kruseduller, nogle laver, mens de taler i telefon. Inspirationen fra Picasso og nogle af hans samtidige er åbenbar og erkendt, men i modsætning til for 100 år siden rummer billederne ikke den karakter af avantgarde og nybrud, der er en del af den moderne kunsts væsen. Christine Spangsbergs billeder er dekorative og egner sig til udsmykninger i rum med flygtige stemninger som for eksempel restaurantens, og det er også en del af det billedkunstneriske felt. Med sin strøm af billeder af sine tegninger, fotos af sine rum, en hund, sig selv i dekorative positurer viser Christine Spangsberg en evne til at anvende mediet optimalt i forhold til en kreds af potentielt interesserede købere såvel som nogle, der beundrer kunstnerens relativt frie livsstil. Og gerne vil følge den.