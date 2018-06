Politikere: København må gerne skrue op for musikken

De nye retningslinier, der begrænsen musikken under for eksempel Distortion, Copenhagen Jazz Festival og Strøm, er alt for rigide.

Det mener flere politikere på Københavns Rådhus, der netop nu sidder og evaluerer den såkaldte »forskrift for udendørs musikarrangementer«, der blev vedtaget sidste år, og som betyder, at støjgrænsen for musik generelt er sat ned til mellem 60 dB og 75 dB.

»Jeg tænker helt klart, at der er brug for en mindre rigid regulering. Vi skal reducere generne, ikke bylivet. Og det er nok gået for vidt med denne forskrift. København skal stadig være en glad by,« siger det socialdemokratiske medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Simon Strange. Han suppleres af sin udvalgskollega, Alex Vanopslagh, fra Liberal Alliance.

»Man kan ikke forvente, at der er stille i byen, og jeg synes, at det er problematisk, at balancen er tippet til fordel for de sure og vrede beboere. Når cafeer, der viser fodbold på storskærm, skal skrue ned, er det kommet for vidt. Vi må finde en bedre balance.«

Decibelskala – sådan lyder livet:

180 dB Kanon, trommehinden brister

160 dB Kraftig ammunition

140 dB Maximale niveau i typisk orkestergrav

135 dB Maximale niveau ved typisk udendørs koncert

125 dB Smertegrænse

120 dB Kraftig flyvemaskinestøj

110 dB Diskoteksmusik, kraftig walkman, øvelokale for rockband

100 dB Kraftigt musikanlæg

90 dB Voldsom råben

85 dB Maximal grænse for arbejdsstøj

80 dB Typisk hårtørrer, trafikeret gade

70 dB Støjende restaurant, støj fra personbil

65 dB Typisk gadestøj i beboelsesområder

60 dB Almindelig samtale

50 dB Dæmpet tale

40 dB Dæmpet radiomusik

30 dB Fuglesang, hviskende tale

20 dB Hænder, der gnides mod hinanden

10 dB Svag raslen af blade

0 dB Høretærskel for normalt øre



Kilde: MIljøstyrelsen Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Debatten om det støjende København har stået på i årevis mellem dem, der mener, at der skal være mere liv i København og dem, der er trætte af trut og snak og musik udenfor deres vinduer.

I marts 2017 vedtog kommunen en ny støjgrænse på 60-75 decibel for musik ved udendørs arrangementer. Grænsen, der blandt andet gjaldt under flere koncerter ved Distortion, har ført til voldsom kritik fra flere kulturarrangører, der har startet en underskriftsindsamling med det formål at sikre »mangfoldigt musik- og kulturliv i København – og på en facon, hvor borgere, musik, kultur og arrangementer kan trives i samhørighed.«

Hele 500 arrangører står bag indsamlingen, der onsdag eftermiddag havde fået mere end 12.000 underskrifter.

»Det er ureliastisk at kræve at musik skal være under 60 dB. Det er jo samtaleniveau, og flere steder er byens larm meget højere. I stedet for at sætte grænser for musikken, skal man gribe sagen an på en anden måde. Måske skal man sprede arrangementerne mere, så der ikke er 10 jazzkoncerter i træk på Balders Plads,« forklarer initiativtager Frederik Birket-Smith, der også repræsenterer Strøm Festival. Han understreger, at der skal gøres noget for at sikre, at folk kan holde ud at bo i byen.

Vi mangler en debat om, hvad det vil sige at bo i en storby. Man kan ikke forvente, at her er stille, og jeg synes, at det er problematisk, at balancen er tippet til fordel for de sure og vrede beboere. Alex Vanopslagh (LA)

Direktør for Copenhagen Marathon, Dorte Vibjerg, støtter op.

»I dag er musik og underholdning blevet et fast element af de store internationale maratonløb, så hvis vi vil konkurrere med Berlin, London og New York, er de nye grænser en stor udfordring for os. Ved Royal Run stod der et kor og sang fødselsdagssang på Kongens Nytorv. Med en grænse på 60 dB er det umuligt.«

Både Dorte Vibjerg og Frederik Birket-Smith understreger, at byen skal være til at bo i, men de foreslår, at politikerne griber sagen an på en anden måde. Og det synspunkt er flere politikere enige i.

»Sagen er jo, at byen larmer ret meget i sig selv, og derfor bør vi måske tale om en mere generel støjpolitik i byen, før vi kigger på musikken,« siger Mette Annelie Rasmussen, der sidder i Kultur- og Fritidsudvalget for de Radikale.

Forskrift for udendørs musikarrangementer bliver evalueret på Rådhuset den 18 juni.