Pilou Asbæk i Game of Thrones: Rollen var en åbenbaring

Han bliver stoppet i lufthavnen i Chile for at tage billeder med tolderne, hans Instagram-konto er vokset til mere end 132.000 følgere, og han får lov at rejse rundt i verden for at promovere en af verdens mest populære serier.

Siden han kom med ombord på »Game of Thrones«, har den danske skuespiller Pilou Asbæks liv ikke helt været det samme.

Rollen som Euron Greyjoy i serien har dog ikke bare skaffet ham fans og opmærksomhed, den har helt konkret også givet ham lov til at udforske sig selv som skuespiller.

»Der er noget uforudsigeligt i den karakter. Noget vanvittigt og uforudsigeligt. Det har jeg jo haft i mange af de karakterer, jeg har spillet, men i »Game of Thrones« har jeg fået fuldstændig frie tøjler til at gå så langt ud, som jeg har lyst til, og som giver mening,« forklarer Pilou Asbæk.

En ting, man dog ikke får lov at pille ved som skuespiller i »Game of Thrones«, er det, manuskriptforfatterne har afleveret. Det har været en ny udfordring for Pilou Asbæk.

»Det er en tv-serie med mange restriktioner, og man skal være så konkret med sine ord og replikker, men det har faktisk været en frigørelse for mig,« siger skuespilleren, der ellers har været vant til at improvisere i mange af sine roller.

»Det har været en åbenbaring at være så bundet af manuskriptet, for det gør, at man kan fokusere på det uforudsigelige mellem replikkerne, og det har været fedt at opleve,« siger han.

Lige nu er han aktuel i filmen »Skytsenglen«, men kontrakten på serien har gjort, at der ikke har været plads til særlig mange andre opgaver.

»Jeg er ansat på serien i 10 måneder ad gangen, men det er jo ikke ensbetydende med, at man arbejder i 10 måneder. Man må bare ikke lave andet, for man skal være til rådighed,« forklarer Pilou Asbæk.

»Jeg har måske 20 optagedage, så jeg har kunnet flyve hjem imellem dem,« siger Pilou Asbæk, der slutter optagelser på serien i næste måned. Og så er det for alvor slut. Efter tre år på serien er det finalen, der nu bliver filmet.

»Jeg føler, jeg er blevet en del af familien, og jeg kan godt mærke, det er en epoke, der er slut nu,« siger han.

