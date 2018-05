Peter Aalbæk kender ikke Zentropas nye retningslinjer mod mobning og sexchikane

Filmselskabet Zentropa færdiggjorde i april nye etiske retningslinjer, efter at det i efteråret blev kendt, at en række nuværende og tidligere medarbejdere havde været udsat for mobning eller sexchikane.

Men producer, medejer og tidligere direktør for Zentropa Peter Aalbæk Jensen har ikke læst de nye regler for god opførsel på filmselskabet, skriver Politiken.

Det var ellers Peter Aalbæk Jensen, der var genstand for anklagerne, og som vedstod sig langt de fleste af beskyldningerne.

»Jeg kender dem ikke,« siger han om de etiske retningslinjer.

I retningslinjerne understreges det blandt andet, at det er »uacceptabelt«, hvis man udsættes for »mobning og chikane«, og at tonen skal være »bramfri, ikke nedladende«.

Under Arbejdstilsynets efterfølgende besøg i november og december fandt det ikke i tidsrummet for dets besøg noget at kritisere.

I den efterfølgende rapport, der blev færdig i januar, fandt man dog anledning til at kritisere arbejdsmiljøet før besøget.

Her blev det konstateret, at der »indtil kort tid før Arbejdstilsynet indledte sin undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, har fundet krænkende handlinger sted, som Arbejdstilsynet vurderer kan karakteriseres som mobning, herunder seksuel chikane«.

Læs også Peter Aalbæk: »Jeg er ved at eksplodere, men ledelsen har pålagt mig at holde min kæft«

Til spørgsmålet om hvorvidt disse konkrete sager med nuværende medarbejdere omhandler ham selv, svarer Peter Aalbæk Jensen:

»Absolut.«

Direktør i Zentropa Anders Kjærhauge har en anden oplevelse af, hvorvidt Peter Aalbæk kender Zentropas nye retningslinjer.

»Han kender dem godt. Han kender overskrifterne i hvert fald,« siger han.

I Arbejdstilsynets rapport fra januar fremgik det, at Zentropa skulle gennemføre en samtalerække med Peter Aalbæk Jensen om de nye retningslinjer.

Også dette afviser Peter Aalbæk Jensen over for Politiken:

»Der er ikke blevet afholdt nogen aktivitet, som jeg vil kalde en samtalerække,« siger han.

Anders Kjærhauge siger derimod, at samtalerne har fundet sted.

/ritzau/