Paul McCartney og »wonky-funk«: Her er fem nye sange til din weekend

Velkommen til denne uges Playlisten, der byder på ny musik til din weekend. I bunden finder du en samlet playliste med sangene – klar til at streame på Spotify.

1. Paul McCartney – »I Don’t Know«

Den 7. september udsender Paul McCartney sit 17. album som soloartist. Et album, der er opkaldt efter et af legendens litografier fra 1988. »Egypt Station« hedder det. Det er svært at vide, hvad man skal forvente af sådan en udgivelse, men allerede nu kan man få en forsmag, da to singler fra den kommende plade netop er udkommet. Den ene, balladen »I Don’t Know«, er et hyggeligt og behageligt stykke musik, hvor McCartney søger indad og prøver at finde facit på kærlighedens regnestykke.

2. Kwamie Liv – »Follow My Heart«

Da danske Kwamia Liv tilbage i 2014 udgav nummeret »Lost in the Girl« var der ingen tvivl om, at et ægte talent var landet på den danske musikscene. Siden er der ikke sket helt så meget, som man kunne have håbet. Derfor er det så meget desto mere glædeligt, at hun til efteråret 2018 er klar med sit debutalbum »Lovers that Come and Go«. Første single, »Follow My Heart«, er netop udkommet. Det er et nummer, der viser en anden side af Kwamie Liv, men som bestemt også er klædeligt for hende. Singlen er i øvrigt mixet af Josh Gudwin, der også har arbejdet med blandt andre Justin Bieber.

3. IAMDDB – »Drippy«

Det er fornøjeligt at følge hip-hop scenen i disse år. Nye subgenrer opstår konstant, mens flere og flere talenter kommer til orde – ikke mindst fordi scenen er blevet så meget mere rummelig end tidligere. Meget glædeligt er det, at flere og flere kvinder finder vej frem i rampelyset. En af de nyere er 21-årige IAMDDB fra England, der med provokerende charme blander genrer og indtager flere og flere høretelefoner rundt om i verden. Du bør lære hende at kende med den nye single »Drippy«, der er ude nu.

4. Nao – »Another Lifetime«

En anden kvinde, der har forstået, hvordan man skærer musik, er engelske Nao. Hun er nu klar med singlen »Lifetime«, du ikke bør snyde dig selv for. Da NAO i 2016 udgav debutalbummet »For All We Know«, stod det hurtigt klart, at Nao, udover at synge mageløst, behersker R&B-genren på en fremadskuende måde, der både respekterer R&B-historien, mens den på samme tid blandes med elektroniske lyde i et misk-mask, den 30-årige musiker selv kalder »wonky-funk«. Det er bare om at komme i gang med hende.

5. Sophie – »Is It Cold in the Water?«

Det er stadig hamrende koldt i det danske badevand, og der er ingen grund til at hoppe i det. Slet ikke når du i stedet kan kaste dig over det nye album »Oil of Every Pearl’s Un-Insides«, der netop er udkommet. Singlen »Is It Cold in the Water?«, der, med kun to korte vers, ikke har den mest omfattende lyriske side, er en 3 minutter og 32 sekunders intensiv lytteoplevelse, som efterlader dig betaget og draget i et samsurium af elektroniske lyde og en smuk sangstemme leveret af canadiske Cecile Believe.

Lyt til alle sangene her på Berlingskes playliste: