Paraboler var for kontroversielle til København - nu flytter de permanent til Aarhus

Først gav Kunsthal Charlottenborg afslag på at hænge et meget omtalt parabol-værk op på sin facade. Nu bliver det en fast del af kunstsamlingen på Aros. »Det kan jo være, at Charlottenborg vil låne det af os på et tidspunkt,« siger museets direktør.