Parabol-værk fra Charlottenborg vises i stedet på ARoS

Kunstneren Banaan Al-Nassers facadeværk med ophængning af et stort antal paraboler på Kunsthal Charlottenborgs facade mod Nyhavn, som Slots- og Kulturstyrelsen har har nægtet at give tilladelse til, kommer alligevel op at hænge i det offentlige rum. Nemlig på kunstmuseet ARoS' facade i Aarhus.

Efter at have læst om sagen i Berlingske, har museumsdirektør Erlend Høyersteen tilbudt aty udstille værket på museets facade, hvor det kan komme op allerede i løbet af næste uge. Det oplyser Kunsthal Charlottenborg i en pressemeddelelse.

»Jeg læste om det afviste værk, og jeg var mildest talt overrasket over afgørelsen. Jeg synes, det er et virkelig godt kunstværk, og derfor har vi tilbudt kunstneren at udstille værket på ARoS’ facade i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg. Dermed kommer værket nu ud i byrummet, som det oprindeligt var tanken,« siger Erlend Høyersten.

Banaan Al-Nassers værk er en del af »Afgang 2018«, afgangsudstillingen for de nye kunstnere på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, der har fernisering fredag 13. april kl 18-22 på Kunsthal Charlottenborg. Det er langt mindre omfattende end de to værker, Kunsthal Charlottenborg tidligere har fået tilladelse til at hænge op på facaden, nemlig værkerne af Ibrahim Mahama i 2016 og Ai Weiwei i 2017. Banaan Al-Nassers værk skulle kun have hængt på facaden i fem uger. Men Slots- og Kulturstyrelsen ville ikke give tilladelse til ophængning af værket, da man ikke mente, at projektet »forholder sig konkret til den fredede bygning, men ville kunne placeres på en hvilken som helst bygning,« skriver styrelsen i en e-mail til Berlingske.

Det bliver så også tilfældet nu. Og Banaan Al-Nasser er begejstret for muligheden.

»Jeg er dybt bevæget og taknemmelig for den støtte, Kunsthal Charlottenborg har vist mig efter afslaget fra Slots- og Kulturstyrelsen, og glad over muligheden for nu at få vist værket i bybilledet i Aarhus. Tusind tak til Erlend Høyersten og ARoS for tilbuddet om at udstille værket på ARoS’ facade. Det er en kæmpe ære for mig,« siger hun.

Også Kunsthal Charlottenborgs direktør, Michael Thouber, glæder sig over tilbuddet fra ARoS, selv om han stadig ærgrer sig over afslaget fra Slots- og Kulturstyrelsen.

»Vi er utroligt glade for det generøse tilbud og det nye samarbejde med ARoS. Vi ville selvfølgelig helst have vist værket på vores egen facade mod Nyhavn, men når nu det ikke kan lade sig gøre, kan jeg ikke forestille mig noget bedre sted at vise det end på ARoS,« siger han.

Banaan Al-Nassers facadeværk ville - på baggrund af rådgivning af fagfolk - ikke have efterladt varige skader på bygningen. Derfor undrer afslaget direktør på Kunsthal Charlottenborg Michael Thouber, der dog glæder sig over muligheden for at vise værket på ARoS.