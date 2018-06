Klasser på dansk jord? Ret mange mennesker finder tanken helt igennem horribel.

Begrebet »klasse« minder dem om kasterne i Indien eller gamle dages stændersamfund uden mulighed for social mobilitet.

Vi danskere har trods alt haft demokrati i 150 år efterhånden og sidder altså selv på magten i sidste ende. Vi kører faktisk med et relativt højt skattetryk og fører milliarder af kroner fra de godt stillede til de knap så heldige hver eneste dag.

Så overklassen findes nok ikke. Og hvis vi alligevel har en rest af den, skal vi nok få den lukket ned. Danmark har slet og ret kurs mod noget så fantastisk som én stor middelklasse og dermed mod ingen klasser overhovedet.

Andre ser omvendt på den sag: Klasser findes i høj grad og skal måske ikke engang ses som noget ondt.

Briterne ejer for eksempel den berømte klassebevidsthed og er vilde med deres plads i samfundet. Folk fra små kår gad måske godt gad have de velhavendes penge og ville alligevel aldrig røre rigmændenes idealer med en sukkertang.

Selv økonomerne i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har taget begrebet til sig. Rådet deler faktisk den danske befolkning i hele fem klasser med fokus på vores indtægter.

Den store opgørelse i 2015 definerede overklassen som topledere, selvstændige eller særligt højtuddannede med en indtægt på tre gange gennemsnittet - i alt 2,8 procent af os.

Rådet fandt samtidig frem til en højere middelklasse på 13,7 procent, en middelklasse på 28,9 procent, en såkaldt arbejderklasse på hele 39,7 procent og en underklasse af folk uden for arbejdsmarkedet på 14,8 procent.

Vores aristokrati er i så fald ikke nødvendigvis overklasse. For de mange familier med blåt hjerteblod har ikke nødvendigvis penge længere og knap nok privilegier. Man kan på samme måde se familier med »old money« som indbegrebet af overklasse og lottomillionærer eller arvinger til et plasticpatent som lige på kanten.

»The Establishment. And How They Get Away With It« fra 2004 af unge Owen Jones er bogen med den skønne titel og den grimme konklusion: Store virksomheder med deres økonomiske interesser har for længst sat sig på det politiske liv og styrer derfor hele civilisationen hen mod stadig større forskelle på de besiddende og taberne.

Owen Jones har muligvis ret i nogle ting. Dem med fødderne i vandskorpen vil nødig ende som dem med bagdelen i vandskorpen. Men når nu de fine åbenbart slipper af sted med alt muligt og ikke vil udjævne noget som helst - hvorfor har vi det så stadig helt fint?