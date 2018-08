Oscar-akademiet vil hylde populære film med ny pris

Los Angeles. Når Hollywood-stjerner, producere og andre filmfolk samles til den næste store Oscar-fest i februar 2019, er der en ny priskategori.

Oscar-akademiet har besluttet at hædre de populære film, der trækker folk i biograferne i stor stil.

I de seneste år har der været en tendens til, at det er mere kunstneriske film som "Moonlight" og "The Shape of Water", der begge har vundet Oscar-statuetterne for bedste film.

Men de film, der sælger billetter i biograferne, er film som "Star Wars" eller film om superhelte.

I et brev skriver Oscar-akademiet, at der vil komme ændringer ved næste års prisuddeling, men der er ikke umiddelbart flere oplysninger om den nye priskategori. Det kommer senere, lyder det fra akademiet.

En anden ændring bliver, at Oscar-akademiet fra næste år vil holde showet på højst tre timer.

I marts i år fulgte 26,5 millioner amerikanske tv-seere Oscar-showet, der varede fire timer. Det var det længste show i mere end ti år.

I år var antallet af amerikanere, der så den 90. udgave af Oscar-uddelingen på deres tv-skærme, det laveste nogensinde.

I 2017 så 32,9 millioner amerikanere Oscar-showet. Årets lave seertal svarer til et fald på knap 20 procent.

Fra 2019 vil Oscar-showet desuden blive holdt tidligere på året. Næste år bliver det den 24. februar, og i 2020 er datoen sat til den 9. februar.

/ritzau/Reuters