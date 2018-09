Oplev Cronhammars dramatiske værk indefra

Når man nærmer sig Herning ad motorvejen fra Silkeborg kan man - hvis man ikke ved bedre - godt få den tanke, at her er et kæmpe rumskib netop landet. Det er den dansk-svenske kunstner Ingvar Cronhammars gigantiske skulptur Elia, der siden afsløringen 27. september 2001 har ligget her som en markering af indgangen til det nye årtusind.

Navnet Elia er inspireret af Bibelens beretning om profeten Elias, der efter urokkeligt at have tjent Gud blev hentet til himmels i en ildvogn. Fra skulpturens halvkugleformede krop rejser sig fire slanke søjler afsluttet med en rød halvkuppel, den eneste farve på den ellers sorte skulptur. Og mellem dem sender en gasbrænder med uregelmæssige mellemrum en over otte meter høj flamme mod himlen.

Til daglig kan Elia kun betragtes udefra og bestiges ad de fire brede trapper, der fra hvert sit verdenshjørne fører op til udsigtsplatformen nøjagtig 11,22 meter oppe, hvorfra man kan få et kig ned i skulpturens indre.

Men én gang hvert år, når Elia kan fejre fødselsdag, har besøgende også mulighed for at at komme indenfor i det 30.000 kvadratmeter store, nærmest katedralagtige rum med en fantastisk akustik. Datoen falder altid på den lørdag, der ligger nærmest 27. september. I år altså lørdag 29. september fra klokken 14 til 16. Der er gratis adgang.

Ingvar Cronhammar i Elias indre rum. Kun én gang om året - i anledning af Elias fødselsdag - kan har alle andre mulighed for at opleve det 30.000 kvadratmeter store rum.

Elia er imidlertid ikke kun dramatisk at skue. Skulpturen har også haft en dramatisk og tragisk historie, der har kostet to mennesker livet.

I oktober 2016 omkom en 21-årig mand, da han sammen med nogle venner løb om kap op ad Elias trappe. Da han som den første nåede toppen, sprang han over hegnet og faldt mere end 10 meter ned i Elias indre og blev dræbt på stedet. Knap to måneder senere blev en kvinde fundet livløs i bunden af skulpturen, formentlig ligeledes efter at fald fra toppen. Hun døde senere af sine kvæstelser.

Efter de to ulykker er Elia blevet forsynet med et indvendigt sikkerhedsnet.