Omstridt dansk instruktør deltager ikke ved årets Cannes-festival

Hvis torsdagens pressemøde i Paris om programmet for den kommende filmfestival står til troende er den danske filminstruktør Lars von Trier ikke blandt de filmkunstnere det i næste måned skal konkurrere om Guldpalmen i Cannes, som næste efter oscarpriserne er verdens mest eftertragtede filmpris.

2018-programmet for festivalen rummer film af flere af Cannes-festivalens tilbagevendende favoritter, heriblandt de iranske instruktører Asger Farhadi og Jafar Panahi, mens overraskelserne blandt andre tæller amerikanske Spike Lee, der deltager med filmen “BlacKkKlansman”.

Fransk films Nestor Jean-Luc Godard, deltager med “Le Livre d’Image”, men de asiatiske lande er repsæenteret med “Ash Is Purest White” af Jia Zhang-Ke, “Burning” af Lee Chang-dong, “Netemo Sametemo: Asasko I & II” af Ryusuke Hamaguchi og “Shoplifters” af Kore-Eda Hirokazu.

Det nærmeste på en dansk deltagelse er indtil videre en film af iranske Ali Abbasi, der er uddannet på Den Danske filmskole, og hvis første film var den danskproducerede horrorfilm “Shelley”. Ali Abbasis nye film hedder “Gräns” og ​​er blevet udvalgt til Cannes-festivalens Un Certain Regard-sektion, der er den traditionelle sektion for yngre eller debuterende instruktører.

Filmen bygger på en novelle af John Ajvide Lindqvist, der er forfatteren bag den populære horrorroman og film “Lad den rette komme ind”. “Gränser er den første svenskproducerede film af Ali Abbasi, der blev færdiguddannet fra den Danske Filmskole i 2015.

Lars von Trier var af flere brancheblade som Variety og Screen blevet tippet til at være et af slagnumrene ved dette års festival med sin seriemorderfilm “The House That Jack Built”, og strengt taget er det ikke umuligt, at danskeren stadig kan nå at komme på programmet.

Det er nemlig traditionen, at festivalens ledelse først lukker endegyldigt ned for, hvem der skal deltage i konkurrencen, på dagen før festivalen begynder, hvilket i år vil sige den 8. maj. I øjeblikket er der sytten film i hovedkonkurrencen, så der burde være plads til et par titler til. At der ikke er tale om det endegyldige program, blev også understreget på pressemødet torsdag.

Den danske instruktør blev i 2011 erklæret persona non grata, da han foran hundreder af journalister udtrykte “forståelse” for Adolf Hitler, hvorefter en frenetisk mediestorm fik festivalledelsen til at bandlyse ham fra festivalen. Med al sandsynlighed er det dog næppe denne begivenhed, der ikke har fået danskerens navn i konkurrencen, hvor hans nye film indtil episoden var fast inventar. Festivalens direktør Thierry Frémaux sagde under et besøg i Danmark i november til Berlingske, at linjen til Lars von Trier stadig var varm:

»Han er en af de største filmskabere i historien, og jeg tror stadig på ham, hans talent og hans fremtid. Han har vundet Den Gyldne Palme, og han er en del af filmhistorien og en del af vores familie. Von Trier er selvfølgelig også kontroversiel, men pressen burde se bagved det, der skete,« sagde Thierry Frémaux.