Oliver Stone i Iran: Donald Trump er som Satan selv

Ifølge magasinet Hollywood Reporter er filminstruktøren Oliver Stone i Teheran i Iran i forbindelse med en international filmfestival.

Her deltog Oliver Stone i en pressekonference, hvor han kaldte præsident Oliver Trump for Beelzebul. Navnet Beelzebul stammer fra Det Gamle Testamentes omtale af den lokale gud, Baal, der betyder Herre. I den jødiske tradition blev denne gud til en ond skikkelse, ofte lig med Satan.

Rollen gik videre i Det Nye Testamente, hvor Beelzebul er lig med Djævlen og omtales som »dæmonernes fyrste«. Jesus' mirakuløse helbredelser gav anledning til, at de jødiske lærde mistænkte Jesus for at være i ledtog med Beelzebul.

På pressekonferencen kritiserede Oliver Stone også den franske præsident, Emmanuel Macron, Saudi-Arabiens indflydelse i Mellemøsten og USAs politik i regionen.

Ifølge Hollywood Reporter kritiserede Oliver Stone det møde, hvor præsident Trump og præsident Macron diskuterede en revision af atomaftalen, som Vesten har indgået med Iran, og som Donald Trump er særdeles kritisk over for.

Ifølge Hollywood Reporter kaldte Oliver Stone den franske præsident for »en ung mand uden særlig megen sans for historie eller erindring om Frankrigs stolte traditioner.«

Den amerikanske filminstruktør beskyldte desuden Emmanuel Macron for at søge tilbage til tidligere kolonialisme og imperialisme og sidestillede ham med tidligere præsident Jaques Chirac, som var i opposition til præsident George Bush, da USA i sin tid invaderede Irak.

Oliver Stone er citeret for at sige: »National sikkerhed undertrykker kunstnerisk frihed i alle lande, i USA som i Mellemøsten. Man kan ikke lave en kritisk film om USAs udenrigspolitik. Min film »W« (En film fra 2008 baseret på præsident Georg W. Bushs præsidenttid, red.) var meget vanskelig at finansiere. Der er heller ingen interesse for at lave film om Snowden, som blev afvist af alle filmstudier. Jeg kunne ikke få en rød femøre af dem.«

På pressekonferencen henviste Oliver Stone adskillige gange til Mellemøsten og sagde blandt andet:

»Vi laver rod i Irak, Syrien, Libyen, men den amerikanske offentlighed er ligeglad. Det er i orden at lave kaos i Mellemøsten. Det er ligegyldigt, hvem der er præsident - Bush, Obama eller Trump - USA vil bryde enhver aftale, hvis det er i landets interesse.«

På et spørgsmål fra en journalist sagde Oliver Stone, at Saudi-Arabien er den magt, der destabiliserer Mellemøsten. Iran og Saudi-Arabien er fjender, og Saudi-Arabien har under et nyt og mere moderat styre udtrykt stærk kritik af Iran og den atomaftale, som præsident Obama indgik med Iran.

Oliver Stone blev endvidere spurgt, om han ville lave en film om terrorbevægelsen IS, hvortil han svarede:

»Det er en god idé, men verden er meget politisk, og der er mange kræfter, der vil blokere - eksempelvis i USA, Saudi-Arabien og i Israel. Det vil være svært at lave den film ærligt.«

Oliver Stone var i Iran i 2012, ligesom instruktørens søn, Sean Stone, er konverteret til islam.

Det vækker som regel opsigt, når amerikanske statsborgere optræder med regeringsfjendtlige udsagn i forbindelse med besøg i lande, som USA har et anstrengt forhold til - eller ligefrem ligger i krig med.

Under Den Kolde Krig rejste den sorte sanger Paul Robeson i 1949 til Sovjetunionen og gav udtryk for sin støtte til det kommunistiske regime.

Senere under Den Kolde Krig rejste skuespilleren Jane Fonda til Nordvietnam i 1972, hvor hun i protest mod den amerikanske krig i det sydøstasiatiske land optrådte sammen med nordvietnamiske soldater på et antiluftskytsbatteri beregnet til at nedskyde amerikanske fly.

Robesons og Fondas rejser er den dag i dag betændte sår i den amerikanske offentlighed. Oliver Stone var i 2017 i Rusland og lavede her en film, hvor han interviewede Vladimir Putin. Ifølge amerikanske medier udviste Oliver Stone under interviewet en forbløffende ukritisk holdning til Putin og hans udsagn.

Kommentator Marlow Stern fra magasinet The Daily Beast skrev, at Oliver Stones interview:

»Bevidst forsøger at humanisere Putin og dæmonisere USA.«