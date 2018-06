Odense meget ældre end antaget

Odense fejrede tusindårsjubilæum i 1988 med store fester og kongeligt besøg.

Men man var for sent ude: Byen blev slet ikke grundlagt i 988. Vi skal fra nu af se den fynske hovedstad som mindst 100 år ældre!

Arkæologer har fundet en mængde genstande af meget ældre dato. Især udgravninger ved Nonnebakken har givet bemærkelsesværdige resultater:

Et sværdgreb fra den berømte vikingeborg kan med sikkerhed dateres til begyndelsen af 800-tallet og peger altså på heftig aktivitet omkring Odense Å.

Udgravninger fra Odenses opland har også afdækket genstande af mere eller mindre ædle metaller og viser faktisk hele området omkring fjorde som rigt selv i den tidligste vikingetid.

Når man oprindelig antog 988 som byens fødselsår, skyldes det omtalen i en latinsk tekst: Forfatteren kalder byen for Othenesuuigensem - en ikke så mundret sammentrækning af ordene "Odins vi".

En vi er et helligt eller "indviet" sted og kendes fra eksempelvis Viborg og flere andre steder indland og udland.

Odense må i øvrigt også dele blandingen af "Odin" og "vi" med jyske byer som Oens syd for Horsens og formentlig endda Vojens.

Adam af Bremen berejser hele Skandinavien et lille århundrede senere og kalder i år 1075 den voksende flække på Fyn for Odansue eller Odanswe.

Og da man når få år længere frem, har Odansue allerede Sankt Albani Kirke - husket som åstedet for mordet på den heltemodige Knud den Hellige i 1086.

Ny viden om gamle fund

Forskningen med den overraskende tilbagedatering af Odenses grundlæggelser er gennemført af Odense Bys Museer på en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Mads Runge er forskningscenterleder og fandt allerede for tre år siden en lang række genstande på nordsiden af Odense Å.

»Den nye datering af Odense bygger ikke kun på nye fund,« siger han. »Vi har også fået mere moderne metoder til datering af ældre fund.«

Forskningscenterlederen finder de nye resultater spændende i et større perspektiv. Man har traditionelt forstået flertallet af danske middelalderbyer som bygget ad to omgange:

Dels i en tidlig bølge med grundlæggelsen af handelsstationer som Ribe ved den jyske vestkyst og Hedeby ved Dannevirke i 700-tallet.

Og dels en bølge af kongeligt anlagte byer som Aarhus og Aalborg i Jylland og Ringsted og Roskilde på Sjælland med ret til udstedelse af mønter omkring år 1000.

»Den nye datering af Odense lægger en spændende brik til vores gamle forestillinger,« siger Mads Runge.

»Vi ser et mere generelt billede af Danmarks bydannelse: At der fra 800-tallet opstår byer med afsæt i det lokale opland - og at de byer har dannet bro mellem de to oprindelige bølger.«

Mange af fundene med den nye datering kan beses fast på musset Møntergården i Odenses midte.