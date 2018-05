Ny kendismode gør små mænd glade

Hvis man venter længe nok, bliver ens gamle tøj moderne igen. Det er således ikke første gang i modehistorien, at fænomenet er blevet iagttaget, men den skulle være god nok: Modebladet Vogue har spottet en ny trend hos mandlige stjerner som Kanye West, Justin Bieber og Harry Styles, som nok skal vække glæde hos de højdemæssigt udfordrede.

Billeder af de omtalte popkonger iført sko med høje hæle er nemlig blevet spredt på nettet. Vogues trendspotter, Liana Satenstein, pointerer, at der ikke er tale om stilethæle, men om firkantede hæle af nogenlunde samme type som mandlige Beatles-fans gik med tilbage i midten af 1960erne, men som forsvandt i de fodformede 1970ere.

Satenstein opridser også kort de høje hæles historie, og beskriver hvordan upraktiske (og rødlakerede!) stylter under Ludvig XIV af Frankrigs skosåler, fungerede som et signal til omverdenen, at kongen var for mægtig eller rig til at løbe rundt (for det har man folk til). Hæle har dog også haft en praktisk funktion og har eksempelvis holdt stigbøjlerne på plads hos krigsryttere i Persien.

Hollywood celebrities who've totally pulled off men's heels and in style! @ShawnMendes @justinbieber @kanyewest https://t.co/ILTcsbrb6f — MissKyra (@MissKyra12) May 22, 2018

Andre stjerner, som for nylig er trådt op og ud i høje hæle er det tidligere medlem af drengegruppen One Direction, nu soloartist, Harry Styles, og den evigtunge Justin Bieber. I begge tilfælde har hælene siddet på retroagtige støvler, som har fået den opadvendte tommelfinger fra Satenstein. Samtidig påpeger hun dog, at ikke alle mænd har det solkongeagtige format til at vise sig i høje hæle. Det måtte den republikanske præsidentkandidat Marco Rubio sande under valgkampen i 2016, da hans sorte støvler blev genstand for en kortvarig, men ondskabsfuld »bootgate«, hvor hans blanke højhælede støvler udløste en voldsom netdiskussion om mærke, stil og grad af velvalgthed. Rubio fik med andre ord at mærke, hvad kvinder til alle tider har måttet høre for deres hæle, og det lykkedes ovenikøbet en kampagneleder for Rubios modstander Ted Cruz at shame støvlerne, idet han tweetede: »En stemme på Marco Rubio er en stemme på højhælede støvletter«.

Pudsigt nok har Vogue i et nyligt nummer påpeget en anden opsigtsvækkende skomode, men hos kvinderne. Nærmere bestemt hos skuespilleren Kristen Stewart, der netop har afsluttet to ugers arbejde som medlem af Cannes-festivalens hovedjury, hvilket traditionelt betyder stilettvang i alle døgnets vågne timer. Tilbage i USA har hun forkælet sine ømme fusser med Birkenstock træsko - med påfaldende lidt hæl. Men kan træsko virkelig blive mode igen? Vi hæl(d)er til - og håber på - et nej.