Ny film afslører: Sadistisk storebror nød at plage Ingmar Bergman

Den svenske dokumentarist Jane Magnusson har i flere år beskæftiget sig med sin berømte landsmand Ingmar Bergman, der i år ville have fyldt 100 år. I 2013 havde hun premiere på »Trespassing Bergman«, hvori en række af verdens største instruktører beskrev deres forhold til Bergman, som mange uden tøven betegner som alle tiders største filmkunstner.

I dag har hun premiere på 'Bergman - et år, et liv', der sætter særligt fokus på året 1957, som var et svimlende produktivt arbejdsår, men også i flere henseender en skelsættende periode for Bergman. Men Bergman holdt et højt tempo det meste af sit liv, så hvorfor fokusere på netop dette år, spørger Berlingske filminstruktøren Jane Magnusson?

»Det skulle ikke undre mig, at Dag bevidst forsøgte at ødelægge noget for Ingmar, da denne var på højden af sin karriere,« siger Jane Magnusson.

»Bergman levede længe, og lavede så meget. På en måde er det et håbløst projekt for en biografisk film at beskrive det hele. Men 1957 er et vigtigt år, og derfor var det et godt udgangspunkt for både at se fremad mod de senere film og tilbage, helt tilbage til hans barndom. Men jeg ønskede også, at vægten i materialet skulle ligge i hans yngre år. Det er lidt ligesom med Elvis Presley, alle ønsker at huske den unge Elvis, ikke den ældre. Jeg vil huske den geniale kunstner, ikke den kværulant, som han blev i sine sidste år på Dramaten,« siger Jane Magnusson.

Det er i 1957, at han så at sige opdager, at han selv er emnet for sine film. Men var hans psyke ikke også en del af de karakterer, han skaber tidligere i karrieren?

»Jo, man kan skimte Bergman i »Sommerleg« og »Gøglernes aften«. Men den åbne erkendelse af, at han selv er karaktererne i filmene stammer fra dette år. Han skriver i sin dagbog om »Ved vejs ende«, at han både er »træet og øksen«. I de efterfølgende år er hans karakterer i tydeligere grad selvbiografiske, og efter min mening optræder de i hans bedste film. Når han afviger dette forhold, bliver hans film ringere, som for eksempel med hans komedie »För inte att tala om alla dessa kvinnor« (på dansk »Syv glade enker«). Men der har indimellem været tvivl om, hvilke af hans karakterer, der gestaltede ham mest. Da »Høstsonaten« (som handler om en koncertpianistinde der svigter sine børn på grund af sin karriere, red.) kom ud i 1978, mente mange, at filmen hængte Ingrid Bergman ud, da hun jo på et tidspunkt selv havde forladt sine børn. Men jeg tror, at den portrætterede diva i filmen er Ingmar Bergman selv, og at hendes svigt er hans egen beskrivelse af, hvordan han selv prioriterede sine film frem for sine egne børn.«

Et klip med Ingmar Bergmans storebror Dag antyder, at det ikke var »englebarnet« Ingmar, men ham selv, der blev mishandlet af deres far, og at man ikke skal stole på Ingmar Bergmans selvbiografiske skildringer. Findes der en endegyldig sandhed om deres fælles barndom?

»Der findes ingen endegyldig sandhed om deres barndom, og der er ingen levende i dag, der kan fortælle, hvad der var rigtigt og forkert. Mine øjne ser et næsten sadistisk anstrøg hos Dag, som én, der nød at plage sin lillebror. Det skulle ikke undre mig, at Dag bevidst forsøgte at ødelægge noget for Ingmar, da denne var på højden af sin karriere. Jeg synes, man kan se på Dag, at han nyder at pille Ingmar ned fra piedestalen, men man kan ikke vide, hvem der er tættest på sandheden. Alligevel synes jeg, det er interessant at høre en anden stemme fra den tid, fordi der jo ikke er nogen andre tilbage. Og jeg synes ikke, at man kan afvise, at Ingmar var tættere på den observerende Fanny, snarere end at være den oprørske Alexander, vi kender fra »Fanny og Alexander.«

»Ingmar Bergman -et år, et liv« har dansk biografpremiere 12. juli.