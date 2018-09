Nu må det stoppe. Danmark fortjener et stærkt DR, ikke en gang mediemakværk

Der er tre grunde til, at medieaftalen om Danmarks Radio er rigtig dårlig for både DR og danskerne. Medieaftalen omfatter som bekendt en historisk nedskæring for DR, der siger farvel til 400 medarbejdere og nedlægger en række bredere programmer og kanaler.

Men dét er ikke hovedproblemet. Aftalen er for det første en dårlig idé, fordi også den danske offentlighed lige nu befinder sig i en situation, hvor indsigt og sammenhængskraft er presset af internationale medier som Netflix, Facebook, Twitter og en tsunami af fake news på internettet. At skære nationens bærende medieinstitution med 20% lige netop nu er som princip helt besynderligt, hvis man er det mindste optaget af kvalitet og kontinuitet.

Aftalen er for det andet en dårlig idé, fordi den er et udtryk for en nærmest russisk detailstyring fra politikerside. Det har altid været politikernes opgave at sætte rammerne for DR. Men det har aldrig været politikernes opgave at detailstyre programindholdet i en professionelt ledet public service-organisation. Det er sådan set derfor, man har den: Som en bastion mod både markedstænkning og politisk styring.

DR er blevet symbolpolitik. Kresten Schultz-Jørgensen

Situationen er lidt besynderlig, fordi navnlig konservativt sindede politikere i deres grundindstilling burde være tilhængere af en national medievirksomhed, der har som hovedopgave et styrke nationens sammenhængskraft. Men ikke her. Sagens kerne er, at navnlig Dansk Folkeparti i årevis har ført en straffeaktion mod programmer og ledere i DR, der ikke er faldet i politikernes personlige smag.

Så meget for armslængde. Tidligere forhandlede Kulturministeriet direkte med DR på baggrund af et bredt medieforlig, som det også sker på andre kulturområder. Men ikke her. DR er blevet symbolpolitik.

Medieaftalen er for det tredje en rigtigt dårlig idé, fordi symbolpolitik slet ikke flugter med, hvordan store organisationer som Danmarks Radio egentlig bør drives – nemlig professionelt. Man får det indtryk, når man følger både den politiske diskussion og dækningen i medierne, at det hele bare handler om ’content’, hvor man frit flytter rundt på programflader og indhold.

Men kultur og viden opstår sjældent i tomrum. De opstår i institutioner, hvor man med helt særlige faglige standarder og ledelsesprincipper sætter høje standarder år efter år.

Frie institutioner er afgørende (nøjagtigt lige som videntunge private virksomheder), fordi de skaber faglige miljøer, hvor ekspertise og erfaringer kan deles mellem kolleger og generationer af medarbejdere. Viden, kultur er kort sagt aldrig ’bare’ produkter. Der er organisationer bagved med legitimitet og dybde.

Alt dette er der næppe nogen, der vil benægte – omend nogen i forhold til netop DR ser ud til at have glemt det.

Nu må det stoppe. Danmark fortjener et stærkt DR, der kender sin institutionelle rolle og ved, at viden og kultur kræver organisationer af en særlig karat. Politikerne, der har lavet et mediemakværk uden lige, kan passende komme i tanker om det lige nu. Danmark er et fladt land i forvejen. Dybde kræver lidt omsorg.