Nu kan du komme helt tæt på prins Harrys udkårne

Det måtte jo komme: Meghan Markle i voks. For når den amerikanske skuespiller om lidt træder ind i den britiske kongefamilie, skal publikum på voksmuseet Madame Tussauds selvfølgelig kunne komme helt tæt på en kopi af hende.

Voksdukken, som blev præsenteret for offentligheden i onsdags, bærer samme grønne P.A.R.O.S.H.-kjole, som den rigtige Meghan bar, da hun fik taget forlovelsesbilleder med prins Harry. Og selvfølgelig er der også en kopi af den forlovelsesring, som prinsen har fået designet til hende. Ved hendes side er prins Harry, men her må vi meddele, at Madame Tussauds har været lidt sparsommelig, for prinsens voks-ansigt har ikke ændret sig en rynke, siden han blev præsenteret i 2014, da han fyldte 30, men genbrug er jo også in for tiden.

Rachel Meghan Markle (født 4. august 1981) har bl.a. spillet Rachel Zane i den amerikanske advokatserie »Suits«, og hun er også kendt for sin rolle som specialagent Amy Jessup i sci-fi-thrilleren »Fringe«. Hun var fra 2011 til 2013 gift med skuespiller og producer Trevor Engelson. Siden juni 2016 har hun været kæreste med Harry af Wales, som hun efter sigende mødte på en blind date. Den 27. november 2017 blev det annonceret, at parret havde forlovet sig, og nu skal de altså giftes lørdag 19. maj.

Men allerede dagen før kan man på Madame Tussauds i London tage en selfie med voksparret. En billet til museet koster 39 pund, men på denne dag kommer alle, der hedder enten Meghan eller Harry gratis ind. Vi har søgt lidt på det, og ifølge Danmarks Statistik vil det sige, at der er 18 danske kvinder, som slipper for at betale entré, mens der er 1738 danske Harry’er, som kan komme gratis på museum. Selv om en del af Harry’erne nok er opkaldt efter en anden kendt brite, nemlig ham med Potter til efternavn ...

Tæt på guillotinen

Det berømte voksmuseum blev indviet i 1835 af Marie Tussaud. Da hun blev født i 1761 i Frankrig, var hendes far død i krig to måneder før, og moderen blev husholderske hos en læge, Philippe Curtius. Det var ham, der lærte Marie kunsten at skabe masker, og da han åbnede en lille virksomhed i Paris, kom hun i lære der. Hun blev hurtigt så dygtig, at hun fik sin gang i de royale kredse omkring Louis XVI, hvor man godt kunne glæde sig over en flot kopi af sig selv.

Det betød, at da den franske revolution brød ud, blev Marie set som en forræder, og var tæt på at ende sine dage i guillotinen. Hun slap, men til gengæld blev hun sat til at skabe dødsmasker i voks af Ludvig XVI og Marie Antoinette. Så på sin vis kan man sige, at Tussauds altid har været tæt på de kongelige – denne gang er det heldigvis meget mere glædeligt.