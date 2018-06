Northside byder velkommen med bondage og bryllup

Aarhus. Med heavy metal-musik og seksuelt pirrende shows forsøger Northside at være festivalernes slemme dreng i klassen.

Aarhusfestivalen, der i år finder sted fra 7. til 9. juni, ønsker at bryde med tidligere meldinger fra anmeldere om, at den er for pæn og kedelig.

Ifølge John Fogde, der er talsmand for festivalen, viser årets festival, at den rummer både det pæne og det mere seksuelt dragende.

- Vi synes, det er spændende, at Northside i løbet af dagen er der, hvor folk spiser østers og drikker lækre cocktails.

- Men når mørket falder på, ved vi, at folks energi ændrer sig. Der vises den mørkere, skæve og mere pikante side af Northside frem, siger han.

Den side kommer især i fokus i et område kaldet sideshow.

Området indtages af blandt andet burlesque-arrangementer, et bondage-show, dragqueens og letpåklædte mænd og kvinder.

Desuden bygges der en trækirke, hvor der afholdes absurde Las Vegas-inspirerede bryllupper som en del af et større event.

- Det skal være overraskende, spændende og pirrende. Det må gerne være noget, der giver ridser i lakken, siger John Fogde.

Der er mange festivaler i Danmark, og både Haven, Heartland og Tinderbox udfordrer Northside, mener Kristian Karl, der er skribent og podcastvært ved musikmediet Soundvenue.

Selv om Northside ifølge ham står stærkt på markedet, ser han programmet som en sund videreudvikling.

- Jeg tror, at det er nogle sunde og gode skridt i forhold til at følge med tiden. Festivalen skifter også musikalsk over til mere hiphop, der er dominerende blandt det yngre publikum, siger Kristian Karl.

Især indiekunstnere skæres der ned på i år, mens heavy metal-bandet Body Count er det hårdeste navn, der er booket til festivalen hidtil.

Det skal alt sammen give kant.

Northside skal dog passe på ikke at profilere sig for bredt, mener Christian Jantzen, der er professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet.

Ifølge ham er det afgørende i branding, at der er en stærk, sammenhængende fortælling, fordi publikum ellers kan opleve festivalen som rodet.

/ritzau/