New York Times forsvarer journalist. Hun kaldte hvide »forbandede hvide narrøve«

New York Times har ansat en journalist Sarah Jeong med asiatiske familierødder. Kort efter hendes ansættelse i denne uge kom det frem, at hun på Twitter har udtrykt sig ringeagtende om hvide. I en tweet fra 2014 skrev hun: »Forbandede hvide narrøve, som skriver på internettet ligesom hunde, der pisser på en brandhane.« I en anden tweet skrev hun »Åh, det er næsten sygt, så meget fornøjelse jeg får ud af at være modbydelig mod gamle hvide mænd.« Hun har desuden brugt udtrykket »klynkende trolde« om hvide på nettet.

Sarah Jeong er journalist med speciale i sociale medier og har skrevet en bog om de værste excesser på nettet »The Internet of Garbage.«

Det amerikanske samfund er meget påvirkelig over for nedsættende udtryk om minoriteter, og det kan hurtig få konsekvenser for folk, der bliver grebet i den slags. I 2018 blev skuespilleren Roseanne Barr fyret af medieselskabet ABC for at have udtrykt sig nedsættende om en sort, kvindelig politiker. Roseanne Barr hævdede selv, at hun slet ikke vidste, at politikeren var sort, men undskyldningen virkede ikke, og Barr måtte gå fra sin ellers populære serie, der bar hendes navn. Det har været anført, at Roseanne Barr fra sin tidligere venstreorienterede position fra 2016 viste sig som Trump-støtte, og at fyringen også måtte ses som en politisk motiveret handling i et venstreorienteret mediemiljø.

Bare for sjov?

Den slags reaktioner mod konservative er ikke usædvanlige i amerikansk mediemiljø. Den borgerlige fritænker Kevin Williamson blev således i 2018 fyret fra sin nyansættelse på magasinet The Atlantic, da det viste sig, at han i 2014 i et tweet havde foreslået hængning som straf for abort. Kevin Williamson er kendt som en skarp og provokerende debattør, og hans forslag om hængning fremkom i en tilspidset debat og var - ifølge Kevin Williamson - kun ment som en provokation. Det hjalp ham imidlertid ikke.

Fremdragelsen af Sarah Jeongs omtale af hvide rystede imidlertid ikke New York Times. I torsdags udsendte avisen en pressemeddelelse, at avisen kendte til hendes tweets, da man ansatte hende, og at hun fortsat var en del af avisens medarbejderstab. Avisen undskyldte hende med, at hun som ung asiatisk kvinde var udsat for angreb på nettet, og at hun i en periode havde imiteret denne hadske retorik, men at hun nu fortrød, at hun havde pøset benzin på bålet ved at bruge det kneb. New York Times gik dog så langt, at avisen ikke accepterede hendes tweets og påpegede dette over for hende.

I en udtalelse skrev Sarah Jeong selv, at hun fortrød sine tweets, og at formuleringerne var et forsøg på satire, og at hun nu forstod, hvor sårende disse formuleringer var.

Sagen sammenlignes med en anden sag fra New York Times i 2018, hvor en journalist ved navn Quinn Norton var blevet ansat, men da det viste sig, at hun havde udtrykt sig nedsættende om lesbiske i gamle tweets, blev hun fyret. Quinn Norton påpegede, at hun selv tilhørte LBGT-miljøet, men dette hjalp hende ikke. Det bidrog til sagen forløb, at hun havde et venskab med en hvid, der var kendt for racistiske synspunkter.

Dårlig sexistisk joke

Sagen om Sarah Jeong har medført en storm på de sociale medier vendt mod New York Times for at være hyklerisk. Avisen er på vagt over for nedsættende udtryk om minoriteter, men når en af deres egne journalister udtrykker sig nedsættende om hvide, så synes avisen tilsyneladende ikke, at det er specielt alvorligt, anføres det af kritikere på nettet.

Og sagen er absolut ikke død. I netmagasinet Daily Wire anfører chefredaktør Ben Shapiro, at Sarah Jeong selv hånede folk, der var kommet galt afsted på nettet. I 2015 ramte det således Nobelprismodtageren Tim Hunt. Han havde skrevet en dårlig sexistisk vittighed på nettet. Han var aldrig tidligere blevet grebet i den slags vittigheder, og de kvindelige ansatte på hans afdeling på University College London School of Life and Medical Sciences stod bag ham. Hans vittighed kørte faktisk bare på hans eget ægteskab. Alligevel blev Tim Hunt frosset ud af det gode selskab og Sarah Jeong fulgte op med at tweette hånligt om ham: »Sørgeligt med Tim Hunt. Tim Hunt er for ked af det til at forske. Twitter kritiserede ham og han er lige begyndt at græde.«

Ben Shapiro skriver i Daily Wire: »Skal Sarah Jeong fyres? Nej. Vi lever i en tid, hvor social mobning er normal, og det må stoppes, hvis vi skal have en normal samtale uden at frygte at blive fyret. Private selskaber har helt klart ret til at fyre folk. Og der er tilfælde hvor giftigheden af udsagn sætter spørgsmålstegn ved en ansat. Men dette er ikke en af disse tilfælde. New York Times vidste, hvad avisen fik, da man ansatte Jeong, og at fyre hende vil blot opmuntre til den slags adfærd vi så, da The Atlantic fyrede Kevin Williamson og andre.«